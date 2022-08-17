瑪嘉烈收近300兒童「長新冠」 首見女童間歇短暫失明 數名康復者脫髮

本港近日接連錄得兒童感染新冠肺炎後，出現嘶哮症的重症個案，有兒科醫生形容數目只是「冰山一角」。第五波疫情約有15萬名19歲或以下兒童及青年確診，瑪嘉烈醫院接收近300名兒童在康復後出現「長新冠」，亦發現有康復兒童出現短暫失明和脫髮等。醫管局再次呼籲，家長應盡快帶幼童接種新冠疫苗，強調疫苗可減低感染及出現後遺症機會，亦對現有變異病毒株有效。
醫管局近日公布數宗染疫兒童的重症個案，其中有嘶哮症的2歲3個月大男童，昨已毋須使用呼吸機，情況由危殆轉為穩定，但審慎起見仍入住兒科深切治療部(PICU)留醫。早前懷疑染疫引致急性壞死性腦炎的5歲9個月大女童，昨情況則仍然危殆，留醫屯門醫院PICU。
已公布兒童嘶哮症個案僅冰山一角
政府專家顧問、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆昨引述醫管局數據指，過去一個月約有30宗確診因嘶哮症入院，部分因已接種疫苗而病情較輕。瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華亦形容，大眾已知的兒童嘶哮症個案乃「冰山一角」，因公布的個案只涵蓋須入PICU的嚴重病例，而未包括只需要用藥的個案。他指，以往每個季度只會接到一至兩宗個案，但近月幾乎每日或隔日便有一宗，料與兒童早前未符合資格打針，又因未接觸過新冠病毒而未有抗體，導致較易患上重症。
除嘶哮症外，染疫兒童的後遺症亦不容忽視。關日華稱，瑪嘉烈醫院有288宗介乎8至13歲兒童的「長新冠」跟進個案，其中一名已康復的8歲以上女童，近日每日都會出現短暫失去視力的情況一至兩次，每次維持約10至30秒，為該院首宗視力受影響的「長新冠」個案。他說，暫未知女童失去視力原因，會與腦科醫生評估她是否受病毒影響中樞神經系統，包括磁力共振和認知評估，又會與眼科專家再詳細跟進。關日華續指，有數名兒童康復後脫髮，嚴重者掉了三分之二的頭髮，覆診幾個月後仍未重新長出，現與皮膚科專家一同跟進。
接60確診兒童現多系統發炎綜合症
此外，瑪嘉烈醫院亦接到近60名兒童在確診後2至8星期，出現兒童多系統發炎綜合症(MIS-C)個案，過半數病童需要深切治療。關日華說，MIS-C患者會多器官發炎，徵狀包括發燒、「草莓舌」、紅疹等。因應外國研究發現MIS-C對器官有長期影響，香港兒童醫院將於短期內增設專責門診部，為患者提供長期覆診和監察後遺症。
政府月初調低接種新冠疫苗的年齡下限至6個月大，關日華指現有數據顯示，新冠疫苗對現時流行的變異病毒株仍然有效，建議家長盡快帶兒童打針，減低染疫後出現急性併發症及後遺症的機會。開學在即，關日華認為每日上學前須做快速測試的措施恆之有效，能減低染疫學生和教職員把病毒帶入校園的機會。他又提醒，如兒童出現任何一個新冠肺炎徵狀，家長須即時帶他們到醫院，爭分奪秒盡快接受治療，而非只留家休息。