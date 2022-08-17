瑪嘉烈收近300兒童「長新冠」 首見女童間歇短暫失明 數名康復者脫髮

本港近日接連錄得兒童感染新冠肺炎後，出現嘶哮症的重症個案，有兒科醫生形容數目只是「冰山一角」。第五波疫情約有15萬名19歲或以下兒童及青年確診，瑪嘉烈醫院接收近300名兒童在康復後出現「長新冠」，亦發現有康復兒童出現短暫失明和脫髮等。醫管局再次呼籲，家長應盡快帶幼童接種新冠疫苗，強調疫苗可減低感染及出現後遺症機會，亦對現有變異病毒株有效。

醫管局近日公布數宗染疫兒童的重症個案，其中有嘶哮症的2歲3個月大男童，昨已毋須使用呼吸機，情況由危殆轉為穩定，但審慎起見仍入住兒科深切治療部(PICU)留醫。早前懷疑染疫引致急性壞死性腦炎的5歲9個月大女童，昨情況則仍然危殆，留醫屯門醫院PICU。

已公布兒童嘶哮症個案僅冰山一角

政府專家顧問、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆昨引述醫管局數據指，過去一個月約有30宗確診因嘶哮症入院，部分因已接種疫苗而病情較輕。瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華亦形容，大眾已知的兒童嘶哮症個案乃「冰山一角」，因公布的個案只涵蓋須入PICU的嚴重病例，而未包括只需要用藥的個案。他指，以往每個季度只會接到一至兩宗個案，但近月幾乎每日或隔日便有一宗，料與兒童早前未符合資格打針，又因未接觸過新冠病毒而未有抗體，導致較易患上重症。