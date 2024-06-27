瑪嘉烈醫院男病人染丙型肝炎 疑病格內傳染

瑪嘉烈醫院有男病人感染丙型肝炎。24歲、頭部受傷的男病人本年3月21日入院，並於4月11日轉到神經外科加護病房接受治療。該病人的肝酵素在6月中急速上升，進行肝炎病毒測試後，結果對丙型肝炎呈陽性反應。然而，該病人4月時的丙型肝炎病毒測試結果為陰性，他在4月至6月期間一直在院內接受治療。
院方經調查後發現，一名52歲丙型肝炎帶菌者於4月20日至5月24日期間，曾於同一病格留醫；基因排序顯示，兩名病人感染的丙型肝炎屬同一基因型，根據流行病學兩者有所關連，不排除該名24歲男病人於院內受感染。瑪嘉烈醫院表示，已為24歲男病人處方抗病毒藥物；續指，目前治療急性丙型肝炎的抗病毒藥物療效顯著，一般而言，可治癒九成以上的丙肝病毒感染。瑪嘉烈醫院已向其家屬講解情況，病人因自身疾病目前情況嚴重。
醫院追蹤16名病人
為審慎起見，醫院已展開接觸追蹤調查，16名病人曾於上述期間在同一病格留醫，包括該名24歲男病人及一名因自身疾病而離世的男病人。醫院會向他們詳細解釋事件，並安排進行肝功能及病毒測試，持續監察他們的健康狀況。
瑪嘉烈醫院已向衞生防護中心報告事件，會繼續與衞生防護中心跟進及調查個案的傳播途徑。本院已徹底清潔相關病房，同時已檢視相關病房的感染控制措施，並會加強手部衞生，環境清潔和護理程序之相關感染控制培訓和監察。
丙型肝炎以血液或體液傳播
丙型肝炎病毒主要透過接觸受污染的血液或體液傳播，例如共用針筒針嘴注射毒品，共用紋身及穿環工具。國際過往亦曾發生因為未有遵循標準感染控制措施引致的院內感染。而事件涉及的兩名病人由於病情需要，留醫期間同樣需要使用入侵性導管，經常接受血液檢查，靜脈注射和傷口護理程序，亦增加了感染的風險。