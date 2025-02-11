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2025-02-11 16:17:45

瑪嘉烈醫院疑出現產志賀毒素大腸桿菌感染群組　3腫瘤科醫生感染1人離世

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衞生署會見傳媒交代事件。(鍾式明攝)

衞生署會見傳媒交代事件。(鍾式明攝)

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瑪嘉烈醫院出現涉及員工的懷疑產志賀毒素大腸桿菌感染群組，3名腫瘤科醫生先後於上周二(4日)、周四(6日)及昨日(10日)出現發燒、肚痛腹瀉等徵狀。最先發病的醫生，上周四入院治療，翌日離世，其餘2人病徵輕微，院方初步推斷或涉進食受污染食物或環境傳播。

疑透過食物或環境污染人傳人

院方從其中一名病徵輕微患者的糞便中檢測出產志賀毒素，而另一名患者及死者的樣本則呈陰性。衞生防護中心傳染病處主任歐家榮指，初步推斷爆發群組個案的其中一個可能性，為患者或進食了受產志賀毒素大腸桿菌污染的食物。惟目前調查中暫時未有發現3名患者有共同進食任何食物或前往某間餐廳，因產志賀毒素大腸桿菌有機會透過環境污染人傳人，不排除病人或透過環境污染因素而存在交差感染情況。

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防護中心今早已於瑪嘉烈醫院腫瘤科休息室收集20個食物樣本，並聯絡食環署要求巡查院內餐廳確保食物安全。防護中心亦於腫瘤科辦公室及洗手間等地點，採集逾40個環境樣本，目前正等候化驗結果，並已全面消毒腫瘤科辦公室，暫未有其他醫護人員或病人出現病徵。

衞生署會見傳媒交代事件。(鍾式明攝) 衞生署會見傳媒交代事件。(鍾式明攝) 衞生署會見傳媒交代事件。(鍾式明攝)

產志賀毒素大腸桿菌可引致嚴重疾病

香港大學微生物學系傳染病學講座教授袁國勇指出，感染產志賀毒素大腸桿菌可能會在2至5日開始出現症狀，而患者感染後可經糞便排出大量病菌，吸入10至100粒已可致病。死者於急症室求醫時已須插喉，即時轉介深切治療部，入院24小時內死亡，由腹瀉到離世時間非常短。袁國勇呼籲，出現了感染症狀之人士不應隨便進食抗生素、抑制胃酸或消炎退燒藥類藥物，或會導致病情加重。

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