瑪嘉烈醫院出現涉及員工的懷疑產志賀毒素大腸桿菌感染群組，3名腫瘤科醫生先後於上周二(4日)、周四(6日)及昨日(10日)出現發燒、肚痛腹瀉等徵狀。最先發病的醫生，上周四入院治療，翌日離世，其餘2人病徵輕微，院方初步推斷或涉進食受污染食物或環境傳播。

疑透過食物或環境污染人傳人

院方從其中一名病徵輕微患者的糞便中檢測出產志賀毒素，而另一名患者及死者的樣本則呈陰性。衞生防護中心傳染病處主任歐家榮指，初步推斷爆發群組個案的其中一個可能性，為患者或進食了受產志賀毒素大腸桿菌污染的食物。惟目前調查中暫時未有發現3名患者有共同進食任何食物或前往某間餐廳，因產志賀毒素大腸桿菌有機會透過環境污染人傳人，不排除病人或透過環境污染因素而存在交差感染情況。