瑪嘉烈3醫生疑染產志賀毒素大腸桿菌 1醫生短時間內死亡 袁國勇：事件罕見

公立醫院醫生疑感染產志賀毒素大腸桿菌死亡。瑪嘉烈醫院懷疑出現產志賀毒素大腸桿菌感染群組，3名同屬腫瘤科的醫生受感染，其中過往身體健康的醫生於短時間內死亡。傳染病學專家袁國勇直指，一向身體健康的成人，感染後情況急轉直下，實屬罕見及不尋常。醫務衛生局長盧寵茂對事件深表哀痛，並向其家人致以深切慰問。

瑪嘉烈醫院出現涉及醫院員工的懷疑產志賀毒素大腸桿菌感染群組，3名腫瘤科醫生從上周二至本周一先後出現發燒、肚痛、腹瀉等徵狀。最先發病的醫生於上周二(4日)出現症狀，上周四(6日)入院治療，翌日(7日)離世，其餘2人病徵輕微，其中一人已出院。

入院時已須插喉

轉介深切治療部

醫院管理局九龍西醫院聯網總監羅振邦指，離世醫生熱心工作，是一名非常好的醫生，染病前身體健康，並無感染其他病症如流感等跡象。自上周四入院時開始出現嚴重感染症狀包括血壓血氧低、發高燒等，入院時已須插喉，即時轉介深切治療部，院方已按嚴重感染情況處理。

衛生防護中心於本周一(10日)接獲相關呈報，並展開追查，從其中一名病徵輕微患者的糞便中檢測出產志賀毒素，而另一名患者及死者的樣本則呈陰性，綜合臨床和流行病學資料，現階段認為此群組個案可能與產志賀毒素大腸桿菌感染有關。