瑪麗新冠入院個案增 孔繁毅：料11月中至尾爆發高峰

夏季流感高峰接近完結，港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅今日(16日)出席電台節目時說，瑪麗醫院相關流感入院入數及重症人數開始減少，反而多了新冠患者入院，重症亦多了，主要是長者及長期病患。他推斷11月中至11月底是新冠個案爆發高峰，12月會回落，到明年2月農曆新年期間再有冬季流感高峰，形容流感與新冠每半年梅花間竹式出現高峰。

除罩後 長者幼童對流感抗體偏低

至於今個夏季流感季節錄得的死亡個案較疫情前多，孔繁毅解釋，過去三年市民大部分戴口罩，故基本上無爆發流感，但當除下口罩之後，特別是部分長者無打流感針，幼童由出世到現在也無接觸過流感病毒，整體社區對流感抗體偏低，認為最重要是兒童、長者及長期病患者要接種流感疫苗。

他提到，社區對新冠病毒抗體大約每半年下跌，因此預計每半年出現高峰，不過市民不用太擔心，因大家已打齊3至4針新冠疫苗，很多亦人曾感染，混合屏障相對高，他預計本港11月可讓長者及高危人士接種最新的XBB疫苗。

內科病床 全年大部分時間爆滿

孔繁毅又指出，新冠及流感暫時沒重叠，但要留意醫院內科病床全年大部分時爆滿，入院人數超過100%，使用率甚至會達140至150%，認為要增加內科病床及調配整體人手，否則長期難以應付。