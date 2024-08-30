瑪麗設跨界別團隊 助準父母定治療方案 23周出生嬰存活率升至50%

嬰兒愈早產，併發症的風險就愈高。瑪麗醫院成立關愛邊緣存活新生兒及父母照顧團隊，為孕期23至25周、處於「存活線邊緣」的嬰兒及其父母提供特別照顧服務。當醫生為孕婦做產檢時發現胎兒或有可能成為早產嬰，或孕婦突然有產兆，團隊接手跟進個案，提供積極治療或紓緩治療建議，按父母意願提供協助及最適合的治療方案；若嬰兒最終「保唔住」，團體提供心理輔導等安排，陪伴家長走過悲傷的時期。團隊自2021年成立以來已協助20對家長，而23周出生嬰兒存活率亦由27%升至50%。

關愛邊緣存活新生兒及父母照顧團隊，由產科及兒科醫護、臨床心理學家、社工等，照顧於懷孕23至25周、即「存活線邊緣」出生的嬰兒及其父母。團隊介入後會向夫婦詳述相關嬰兒長遠展望、可能承受的痛苦等，協助父母擬定急救方案：積極救治或紓緩治療。 團隊成員瑪麗醫院婦產科副顧問醫生司徒天欣指，對選擇積極治療的個案，團隊會在嬰兒出生前已採取多項措施，如處方產前類固醇促進胎兒肺部生長，增加其存活機會，配合抑制宮縮藥物，望盡量延長嬰兒在母體內的時間。

瑪麗醫院兒童及青少年科顧問醫生黃小珍指，團隊亦會預先與家長擬定嬰兒出世時的緊急急救方案。孕期只有23至25周的嬰兒，因器官未完全成熟，如大腦發育不足，無法自主呼吸，團體會安排人手輔助或使用呼吸機，故會作全面監察其需求，提供協助。團隊成立以來，23周嬰兒存活率由27%升至50%，情況令人鼓舞。 葉女士懷首胎時，妊娠25周時突然「肚痛」，到醫院後，醫護發現她已規律宮縮，有早產跡象。她稱，與醫護團隊商議後，決定用積極治療方法，成功令胎兒在她入院約10小時後誕生。女兒健康成長，現已3歲。今年4月再次誕下早產兒，同樣十分健康。她稱，胎兒23周時，醫護發現她羊水外漏，安排她入院。在團隊協助下，她亦成功延遲到31周分娩。葉女士稱，感謝團隊的照顧，讓她感到有強大支援後盾。

嬰兒搶救失敗或當父母不希望團隊積極挽救嬰兒，團隊會提供紓緩治療。該院婦產科部門運作經理陳喜嬌指，會按孕婦臨床需要作介入治療，助家長有心理準備。其後為家庭提供安靜的環境，讓父母和嬰兒度過最後相處時刻。同時鼓勵他們留下最後的回憶，如拍照。她稱，選擇紓緩治療的家長，最重要是確保事後無遺憾，才能走出悲傷。團隊出色表現今年獲醫院管理局傑出團隊獎。