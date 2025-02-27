瑪麗醫院初生男嬰須即駁人工心肺續命　父願承受一切求集氣：有咩事等爸爸受晒佢

一名男嬰周二在瑪麗醫院出生後，肺部功能很弱和腎腫，加上出生後遲遲沒有喊，隨即被送往兒童深切治療部留醫和插喉。男嬰的父親指，醫護人員其後稱男嬰情況十分危急，要求他和麻醉藥未過的母親趕往探望，幸經過十多分鐘搶救後暫時保住性命。父親事後在社交媒體分享事件經過，希望獲得一眾網友集氣。

男嬰父親表示，在夫婦趕往探望時，兩人不停歇斯底里般「叫仔仔加油唔好放棄，爸爸媽媽家姐等緊同你返屋企」，醫生其後稱只有20分鐘搶救，最終成功搶救穩住男嬰性命。他又引述醫生稱，從醫30年也未試過要花那麼大壓力去幫助嬰兒呼吸。

帖文指，同日傍晚瑪麗醫院醫生與香港兒童醫院召開緊急會議後，決定安排男嬰到香港兒童醫院接駁人工心肺機續命，他晚上在警車開路下，由救護車轉送到香港兒童醫院進行接駁手術。當男嬰抵達香港兒童醫院後，父親指他需要簽署多份文件，並聽取醫生解釋手術風險，男嬰經檢查後終成功接受歷時近兩小時的手術，成功接駁人工心肺機，之後仍要接受一系列治療找出病因。

父讚子「叻過我哋所有大人」

父親在帖文讚揚兒子堅強，「甚至叻過我哋所有大人」，包括在瑪麗醫院完成急救後，仍能「擘大眼捉住我哋隻手指」，他又感謝兩間醫院的醫生和護士盡力搶救和照料兒子，「將佢由死神嗰度拉返返嚟。」他引述醫生指未來數日十分關鍵，並直言願意為兒子承受一切，「爸爸肥呀，頂到嫁(㗎)，一百刀、一千刀，求下你唔好搞我個仔，有咩事等爸爸受晒佢。」