瑪麗醫院48歲心衰竭男病人急需換心　郭太：佢係好好先生 (更新)

【12:30更新】瑪麗醫院今(7日)作出緊急換心呼籲，指一名48歲姓郭的男病人患有缺血性心肌病，現時有嚴重心衰竭，心臟功能只剩20%，需要依靠機械輔助維生，急需在兩至三周內進行心臟移植手術，希望有善心人士給予援手，病人目前排在心臟移植輪候名單首位。 黃金時間 兩至三周內 院方及家屬呼籲善心人，換出O型血的屍心，以延伸病人生命。病人的血型是O+，身高1.68米，重57公斤，可接受身高1.6米以上的O型血人士捐出屍心。院方相信若能成功進行心臟移植手術，病人能康復機會極高。

僅餘20%心臟功能 須機械維持生命 瑪麗醫院心胸外科顧問醫生李岸政指，該名男病人自去年12月因氣促及胸痛到屯門醫院急症室求診並入院，同月11日已需要使用臨時人工心肺機，至同月18日轉至瑪麗醫院時，院方需設置左心室輔助，至24日聖誕節時右心室再加機械輔助，到今年1月6日時，院方嘗試拆除右心機械輔助，但因心律不正等原因未能成功，惟有在1月8日時，院方再放回機械輔助。 葛量洪醫院心臟內科顧問醫生黃加霖指，病人心臟功能非常弱，亦因心血管問題令心臟大範圍受損，出現惡性心律，現僅餘20%功能，即使用藥物或其他治療方法亦未能治療惡性心律，改善心臟功能衰弱的問題，導致心臟移植是唯一根治方法，因此希望有善心人捐出合適器官。