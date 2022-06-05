環促會「香港綠色日」啟動禮 執委會主席施永青籲港人節約資源

今天是聯合國發起的「世界環境日」，亦是環保促進會舉辦的「香港綠色日」啟動禮，今年主題為「只有一個地球」。環保促進會執行委員會主席施永青出席活動時指，近年香港人環保意識提升，但生態足跡所用上的資源，仍遠多過香港1100平方公里。而香港的人均生態足印為4.7地球公頃，大大多於全球的2.6地球公傾，反映港人正透支地球資源。他續指，若全球人類都以港人的模式生活，如此耗用資源，4個多地球的資源才可滿足人類的消費習慣，港人有責任更環保及節約資源。

出席同一場合的環境局長黃錦星則表示，香港政府訂立2050年前實現碳中和的目標，須全民參與，市民可從節約能源、減廢回收等實踐低碳生活。他亦提及環境局今日更新了「低碳生活計算機」，新增手機版並加入更多互動元素及低碳生活小貼士，幫助市民評估在衣食住行四方面所產生的個人碳排放量和知悉如何進一步實踐低碳生活轉型。

多項環保活動陸續舉行

「香港綠色日」旨在提升市民的環保意識，而啟動禮是為6月份的多項環保活動揭開序幕，包括宣揚低碳飲食和減少廚餘的「惜食識食」有營烹飪大賽、邀請商戶提供優惠以鼓勵市民實踐環保的「綠色食肆」和「綠色食肆」計劃、培養學生思考和表達能力的「著『綠』智激鬥」綠色解決方案挑戰等等。

生態足印是一組測量工具，旨在計算人類需耗用多少具生產力的土地和海洋面積，以提供自然資源予人類使用，包括木材、紙張、海鮮、牲口、農產品以及吸收碳排放的森林面積；並以「地球公頃」(Global Hectare)為量度單位，數字愈高，代表人類活動對生態系統及生物多樣性的壓力愈重。