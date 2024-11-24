環保南關愛隊英文叫Wan Po被網民調侃　副隊長駁斥：獻醜不如藏拙｜Ray Online

香港地大部分街道、公屋等英文名，都係用粵語音譯而成。位於西貢區嘅關愛隊「環保南」噚日就成為社交媒體上嘅一時熱話，事關有啲網民同專頁、KOL從佢哋向區內街坊派發2025年月曆嘅時候，見到隊伍件衫寫住英文名叫Wan Po South，質疑點解「環保」英文會叫做「Wan Po」，調侃市民要「跟住關愛隊學英文」、「唔識英文可以用Google translate」等。

張美雄反問：保安道要叫「Security Road」？ 環保南關愛隊副隊長、西貢區議員張美雄睇到忍唔住，隨即喺社交網站反駁，指出「環保南」係一個地區名，所以英文就叫做Wan Po South，反問唔通長沙灣保安道Po On Road又應該叫「Security Road」咩。佢批評有專頁專登避重就輕，刪咗個「南」就想再抽水話人串錯英文，「少少嘢就如獲至寶咁。」

睇返區議會資料，西貢區議會2016年開始就有環保南同環保北選區，佢哋前身係環保選區，名稱對應返選區內嘅環保大道，英文都順理成章跟返Wan Po Road嚟改。張美雄喺上屆區議會就係環保南嘅區議員，今屆佢轉咗地區委員會界別跑道之後，亦有擔任環保南關愛隊副隊長，相關服務範圍同以前一樣都係覆蓋日出康城大部分期數。