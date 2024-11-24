熱門搜尋:
破地獄 天氣 TVB台慶2024 DOUBLE COAST 機票優惠 新店關注組 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
本地
2024-11-24 11:00:00

環保南關愛隊英文叫Wan Po被網民調侃　副隊長駁斥：獻醜不如藏拙｜Ray Online

分享：
環保南關愛隊義工近日落區派下年月曆。(張美雄FB)

環保南關愛隊義工近日落區派下年月曆。(張美雄FB)

adblk5

香港地大部分街道、公屋等英文名，都係用粵語音譯而成。位於西貢區嘅關愛隊「環保南」噚日就成為社交媒體上嘅一時熱話，事關有啲網民同專頁、KOL從佢哋向區內街坊派發2025年月曆嘅時候，見到隊伍件衫寫住英文名叫Wan Po South，質疑點解「環保」英文會叫做「Wan Po」，調侃市民要「跟住關愛隊學英文」、「唔識英文可以用Google translate」等。

張美雄(左)近日同環保南關愛隊義工落區派下年月曆。(張美雄FB) 環保大道英文名的確係Wan Po Road。(資料圖片) 張美雄(右一)近日同環保南關愛隊義工落區派下年月曆。(張美雄FB) 環保南關愛隊服務範圍覆蓋日出康城大部分期數。(資料圖片) 有專頁調侃市民要「跟住關愛隊學英文」。(facebook截圖) 有網民調侃關愛隊命名唔識英文。(facebook截圖) 張美雄批評有啲專頁「少少嘢就如獲至寶咁」。(資料圖片)

張美雄反問：保安道要叫「Security Road」？

環保南關愛隊副隊長、西貢區議員張美雄睇到忍唔住，隨即喺社交網站反駁，指出「環保南」係一個地區名，所以英文就叫做Wan Po South，反問唔通長沙灣保安道Po On Road又應該叫「Security Road」咩。佢批評有專頁專登避重就輕，刪咗個「南」就想再抽水話人串錯英文，「少少嘢就如獲至寶咁。」

adblk6

睇返區議會資料，西貢區議會2016年開始就有環保南同環保北選區，佢哋前身係環保選區，名稱對應返選區內嘅環保大道，英文都順理成章跟返Wan Po Road嚟改。張美雄喺上屆區議會就係環保南嘅區議員，今屆佢轉咗地區委員會界別跑道之後，亦有擔任環保南關愛隊副隊長，相關服務範圍同以前一樣都係覆蓋日出康城大部分期數。

長者咭申請方法｜（am730製圖） 長者咭申請方法｜申請資格+所需文件（am730製圖） 長者咭申請方法｜申請手續（am730製圖） 長者咭申請方法｜網上申請連結（am730製圖） 長者咭申請方法｜網上申請（am730製圖）

amJetso送太興鮮臘腸 👇立即按此參加

amJetso送太興鮮臘腸，立即按此參加