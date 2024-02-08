環保署公布整體空氣質素情況 2023年為回歸以來第二佳

空氣質素良好不但令人感到舒適，亦能保障健康。環保署昨日公布本港2023年整體空氣質素情況，指去年復常後，本地空氣污染物排放量回復至較正常水平，但空氣質素仍較2021年和疫情前的2019年佳；除懸浮微粒的水平相若外，其他大氣中的空氣污染物水平改善了20%至75%不等，空氣質素是回歸以來第二好的一年。署方預料未來空氣指數會持續改善。
環保署指，去年香港空氣質素大致符合香港空氣質素指標，一般空氣中的可吸入懸浮粒子、微細懸浮粒子、二氧化氮及二氧化硫的年均濃度自2011年以來分別減少40%、至69%；同期路邊空氣污染物年均濃度亦分別減少46%、至58%，本港低能見度時數則大幅下降逾八成，由2004年的1,570小時減至2023年的296小時。臭氧的年均濃度在過去數年亦漸趨平穩。
二氧化氮吸入後對肺組織具有強烈的刺激性和腐蝕性。一般監測站以及路邊監測站顯示，二氧化氮排放量最高的區分別為旺角、銅鑼灣、中環三區，年均每立方排放量分別達68微克、67微克，以及63微克；排放量最低的地區為塔門，年均每立方排放量為8微克，達世衛最終目標。
環境保護署助理署長(空氣質素管理)蕭智慧表示，過去兩年空氣質素為「回歸以來最佳」，2023年二氧化氮、PM2.5、PM10等空氣污染物的水平雖按年高1至2微克，但他強調2022年受疫情影響，經濟活動較少，故屬特殊情況。
蕭智慧相信，數據反映政府推出多項規管及減排措施奏效，令香港整體空氣質素得以持續改善。他續指，若道路上所有市民均轉用電動車或新能源汽車，所有船隻轉為電動船，甚至把發電廠轉為清潔能源，各區空氣質素水平都可能達到世衛最終目標。
憂社會復常空氣污染反彈
關注本港空氣污染問題的組織健康空氣行動，憂慮隨著社會復常後整體空氣污染水平反彈；其中臭氧年均濃度持續受關注，一般及路邊監測站錄得的PM10及PM2.5年均濃度大幅反彈，亦追近疫情前即2019年的水平。
「健康空氣行動」強調本港3種主要空氣污染物，即二氧化氮、可吸入懸浮粒子及微細懸浮粒子之年均濃度，仍然顯著超出世衛標準；促當局必須採取更有力的措拖改善空氣質素，保障市民健康及福祉。