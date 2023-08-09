環保署就修訂《噪音管制條例》諮詢公眾 擬管制店舖叫賣及引入定額罰款

環保署就修訂現有《噪音管制條例》發表諮詢文件，進行為期兩個月公眾諮詢至10月8日。諮詢文件提出四項建議，包括加強管制店舖及商販使用揚聲器作叫賣、設立定額罰款機制、調整最高罰款及賦權當局要求有關人士提供資料，以提高執法效率及增加阻嚇性；以及放寬節日慶祝活動的噪音規限，讓慶祝活動可於晚上11時後適當地進行。

擬禁止商販使用揚聲器叫賣

環保署發言人表示，市民大眾日益關注家居噪音及店鋪叫賣引起的噪音問題。政府在去年《施政報告》中提出規管使用揚聲器作叫賣及設立定額罰款機制，藉此更有效控制及改善相關噪音的滋擾問題。為提高執法效率，政府建議在《條例》中加入相關條文，授權執法人員向有關人士發出書面通知，要求提供案件資料協助執法。上述的定額罰款機制亦將會適用於由住用處所和公眾地方發出噪音的其他罪行，以便更有效處理相關的噪音問題。



另一方面，市民普遍接受節日慶祝活動，包括音樂、曲藝及歌唱表演所產生的音量，以更能享受節日氣氛，因此有關修訂亦建議放寬指定節日公眾娛樂活動的噪音規限。諮詢文件已上載環保署網頁，公眾人士可於諮詢期內以諮詢文件內所述方式向環保署提交意見。此外，環保署會舉辦公眾諮詢論壇，詳情稍後於網頁公布。