環保署建議放寬10個指定節日活動噪音規限 可延長至凌晨1時

現行法例規定，於晚上11時至上午7時，進行公眾娛樂活動的地方所發出的噪音不應在鄰近的「噪音感應強的地方」可以聽到。因此，這類活動大多於晚上11時或之前結束。近年來，有意見認為上述噪音規限過於嚴苛，亦沒賦予足夠彈性，容許節日慶祝活動可以延長至晚上11時之後。

10個指定節日的慶祝活動可延至翌日凌晨1時

環保署建議，把10個指定節日納入放寬範圍，容許節日慶祝活動，包括音樂、曲藝及歌唱表演的噪音水平，於當天晚上11時至翌日凌晨1時不高於背景噪音水平10分貝。而翌日凌晨1時至上午7時，活動發出的噪音規管維持不變，即不應在鄰近的「噪音感應強的地方」可以聽到。此外，無論在任何時段，活動主辦機構都需繼續遵守環保署發出的相關噪音管制指引，例如進行噪音監測、安排投訴熱線、使用導向揚聲器及避免將有關揚聲器指向「噪音敏感強的地方」等。

10個指定節日包括：元旦、農曆除夕、農曆年初一、七一回歸紀念日、中秋節、國慶日、萬聖節、聖誕節前夕、聖誕日及除夕。

