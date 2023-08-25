環保署批出新界西堆填區擴建工程合約　2026年投入服務

環保署公布經招標程序後，由「Hong Kong Resources Recovery Park」成功投得新界西堆填區擴建工程的設計、建造和營運合約，堆填區擴建部分預計在2026年投入服務。

環保署指已積極回應持份者的意見，除優化新界西堆填區的擴建設計外，並大幅縮減其擴建範圍，由原先設計的約200公頃縮減一半至約100公頃。堆填區擴建部分改用「深碗型」設計，先沿現有稔灣路旁興建一道30米高的綠化土堤，才在土堤後方向下挖掘和堆填，以更有效地控制並處理堆填區的氣味、泥塵、污水、噪音等潛在影響。再配合周邊加設的10至30米闊綠化帶，有助美化視覺和改善環境。另一方面，擴建工程將產生大量的優質石料，可供本地填海工程及建築業使用。