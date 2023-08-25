環保署批出新界西堆填區擴建工程合約　2026年投入服務

環保署公布經招標程序後，由「Hong Kong Resources Recovery Park」成功投得新界西堆填區擴建工程的設計、建造和營運合約，堆填區擴建部分預計在2026年投入服務。
環保署指已積極回應持份者的意見，除優化新界西堆填區的擴建設計外，並大幅縮減其擴建範圍，由原先設計的約200公頃縮減一半至約100公頃。堆填區擴建部分改用「深碗型」設計，先沿現有稔灣路旁興建一道30米高的綠化土堤，才在土堤後方向下挖掘和堆填，以更有效地控制並處理堆填區的氣味、泥塵、污水、噪音等潛在影響。再配合周邊加設的10至30米闊綠化帶，有助美化視覺和改善環境。另一方面，擴建工程將產生大量的優質石料，可供本地填海工程及建築業使用。
政府目標在約2035年擺脫依賴堆填區
環保署發言人表示，政府正以「全民減廢．資源循環．零廢堆填」作為願景，推動減廢回收，同時全力發展先進高效的現代轉廢為能設施網絡，目標是在約2035年擺脫依賴堆填區直接處理都市固體廢物，同時將廢物轉化成有用的能源，以助將香港打造成為可持續發展的綠色城市及實現碳中和的目標。而在完成發展足夠的現代焚燒發電設施前的過渡期間，香港仍然需要堆填區以應付廢物末端處置短中期需要，以及處置不可燃燒又不可回收重用的廢物。