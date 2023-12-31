環保署指本港空氣污染指數高　健康風險級別可能達至嚴重水平

環保署今日公布，指本港自上周末（30日）就錄得較平常為高的空氣污染水平，預測今日天氣大致晴朗及能見度低，日間風勢持續微弱不利污染物擴散，陽光助長光化煙霧活動，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成。當局又指根據天文台預測，一股東北季候風將會在今晚抵達華南沿岸，本港的風勢將會增強。環保署預料屆時本港的空氣質素得到改善。

環保署表示，本港的空氣污染水平在近日錄得較平常為高，並預測今日（31日）部份空氣監測站的空氣質素健康指數健康風險級別可能達至嚴重水平。

減少戶外逗留時間

環保署指當健康風險級別達到甚高或嚴重水平時，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動。一般市民應減少或盡量減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙的地方。由於空氣污染物對健康的影響因人而異，任何人士如有疑問或感到不適，應盡快諮詢醫護人員的意見。

當空氣質素健康指數處於甚高水平時，從事體力勞動戶外工作僱員的僱主應評估戶外工作的風險，並採取適當的預防措施保障僱員的健康，例如減少戶外體力消耗和在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙的地方。當處於嚴重水平時，所有戶外工作僱員的僱主應評估戶外工作的風險，並採取適當的預防措施保障僱員的健康。