環保署推「EV充電易」流動應用程式 實時顯示充電器位置及可用數量

環保署今日(17日)推出「EV充電易」流動應用程式，提供電動車公共充電器位置及可使用數量的實時資訊，讓電動車駕駛者可便捷地掌握公共充電器的實時使用情況。流動應用程式支援 iOS、Android 及華為的流動裝置。

程式陸續加入其他機構公共充電器資訊

環保署表示，「EV充電易」流動應用程式是政府在提供公眾停車場充電器實時資訊的第一步，會逐步擴闊實時資訊的覆蓋範圍。此外，程式用戶可設立個人化的「我的最愛」停車場名單，以便可更直接查閱預設名單內停車場充電器的資訊。程式亦可根據用戶的位置，建議到達指定充電停車場的駕駛路線。為進一步擴展程式的覆蓋範圍，環保署邀請其他公營及私人機構參與「EV充電易」，多個機構已表示樂意利用該程式分享旗下停車場公共充電器的資訊，環保署會陸續將有關資訊加入流動應用程式內。

政府停車場加裝中充速電器接近全部完成

環境局去年3月推出《香港電動車普及化路線圖》，闡述各項推動電動車及邁向車輛零排放的政策及措施，當中包括從多方面擴展電動車充電網絡。政府2019年撥款1.2億元，為政府停車場在3年內加裝超過1,000個中速充電器，現時接近全部已完成安裝，供公眾使用。截至今年5月，全港共有約4,900個電動車公共充電器，其中政府佔約1,800個。