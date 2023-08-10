環保署擬修例禁店舖用揚聲器叫賣

「全場所有貨品都係十蚊三份，係十蚊三份咋，仲唔快啲嚟揀」，部分商販為促銷會在舖頭播放循環錄音叫賣，但途人或附近居民感滋擾。環保署指相關賣聲滋擾投訴由17年的197宗增至去年544宗，建議修訂《噪音管制條例》，禁止店舖或商販，於公眾地方或附近範圍使用揚聲器叫賣；又計劃就夜間或公眾假期，來自住宅和公眾地方發出噪音的其他罪行，引入定額1萬元的罰款機制；若案件上庭處理，最高罰款由現時1萬元增至5萬元，賦權監督向有關人士要求提供資料，以提高執法效率及增加阻嚇性。

署方在諮詢文件中指，近年店舖間為生意競爭，在公眾地方或附近不斷調高揚聲器的音量叫賣，對附近市民造成嚴重影響，特別是荃灣、深水埗、元朗及旺角一帶，認為禁止用揚聲器能更直接和有效管制相關噪音，亦更易讓公眾理解法例要求。

不過，為增添香港都市活力及提升國際形象，建議放寬指定節日慶祝活動的噪音規限，容許在中秋節、萬聖節、平安夜、除夕和大除夕等十個節日，由慶祝活動產生的噪音可由現行晚上11時，延長至翌日凌晨1時。環保署解釋說，市民普遍接受節日慶祝活動包括音樂、曲藝及歌唱表演產生的音量，以更能享受節日氣氛，故建議放寬。環境及生態局就建議諮詢期為期兩個月，到10月8日。政府預計明年向立法會提交修例草案，目標2025年初實施。