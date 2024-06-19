環保署：兩焚化設施落成後都市固體廢物處理量增至每日9000公噸

至於 I･PARK2，署方預計處理量可以增加50%，即由每日4000公噸增加至每日6000公噸，建築期則由原本預計的72個月，縮減至54個月。建築設計以「目的為本，實而不華」為原則，確保項目以最具成本放益的方案進行。 環保署助理署長雷學良期望透過兩個焚化設施及政府的減廢回收措施，做到「2035零廢堆填」目標。他說，興建焚化設施工程達到國際認可及嚴格的煙氣排放標準，過往亦曾做過研究，強調焚化爐運作過程不會對衛生和個人健康構成影響。他又說，香港現時的焚化設施是採用最先進的技術，工程達到國際認可及嚴格的煙氣排放標準。