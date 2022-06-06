環團灘岸年拾4.3萬膠樽 促下屆政府加快立法規管

昨日是聯合國世界環境日，香港四周環境卻充斥廢膠。有環保團體於過去1年內在香港的沙灘及岸邊撿獲4.3萬多個膠樽，是近3年來最多，其中西貢鹹田灣成重災區有近2千個，估計部分從內地漂來。

此外，亦有團體透過問卷發現，有四成三青年每周消耗最少3個膠樽，但僅過半數人有回收習慣。環團認為，政府應盡早落

實生產者責任計劃及增加飲水設施，共同減塑。

綠惜地球於前年11月至去年11月間，在全港多處岸灘做了116處品牌調查，每處調查平均拾獲311個膠樽，最多一處的鹹田灣達1,900個。拾獲43,726個膠樽中，除7,668個無法辨識品牌外，其餘的膠樽繁體及簡體字樣各佔約一半，按廢膠樽品牌按數量排名，排首位是以華南為主要銷售市場的內地品牌，本港兩個集團品牌分列二、三位，另一在港上市的內地品牌就排第四。

團體認為，為減少廢膠樽，下屆政府應加快塑膠飲品容器生產者責任的立法步伐，建議購買膠樽裝飲品收按金，鼓勵回收；同時促請政府增加飲水設施，減低購買膠樽裝飲品的需要；以及加强與內地防治海上廢物污染。