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2022-08-26 14:42:28

環團調查：近八成銀行及逾四成連鎖食肆有派發雨傘膠袋

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環團調查：近八成銀行及逾四成連鎖食肆有派發雨傘膠袋

環團調查：近八成銀行及逾四成連鎖食肆有派發雨傘膠袋。(綠領行動圖片)

踏入雨季，不少商場和食肆都派發雨傘膠袋，被塞滿垃圾桶的場景屢見不鮮。環保團體於「綠領行動」調查發現，全港近八成大型銀行和超過四成連鎖食肆，均有派發雨傘膠袋，造成環保問題，團體建議政府應盡快立法規管發派雨傘膠袋

「綠領行動」於7月至8月正值雨季期的14個下雨天，實地抽查全港各區共183間銀行及連鎖食肆，提供雨傘膠袋的情況，發現78%大型銀行及46%連鎖食肆派發雨傘膠袋。綠領行動指，許多銀行和食肆地面都已經用防滑物料，亦設有雨傘除水機或吹風機等，認為沒有必要再提供膠袋，而且設有地舖的銀行及食肆基本上都設有雨傘膠袋機，質疑部分提倡環保的銀行「講一套、做一套」。

綠領行動促請政府應2025年前立法規管發派雨傘膠袋，商界亦須履行企業責任，減少堆填區的負荷。

社區疫苗接種中心及司法機構仍派膠袋

綠領行動2017年曾公布有關雨傘膠袋使用情況，發現單單一個雨季便使用多達 1,400萬個雨傘膠袋，引起廣泛關注，因濫發濫取雨傘膠袋帶來的環境問題，因此今年再度調查最新情況。亦曾去信13個政府部門和公營機構，以了解政府場地是否仍然提供雨傘膠袋，並抽查部份公共場地的實際情況當中9個部門回覆指，絕大部份提供公務服務的政府場地，包括康文署已停止派發雨傘膠袋，但仍有4個部門有提供，包括政府統籌運作的社區疫苗接種中心及司法機構為免各部門及公營機構仍是各自為政，政府應盡快立法管制雨傘膠袋。

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