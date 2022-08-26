環團調查：近八成銀行及逾四成連鎖食肆有派發雨傘膠袋

踏入雨季，不少商場和食肆都派發雨傘膠袋，被塞滿垃圾桶的場景屢見不鮮。環保團體於「綠領行動」調查發現，全港近八成大型銀行和超過四成連鎖食肆，均有派發雨傘膠袋，造成環保問題，團體建議政府應盡快立法規管發派雨傘膠袋。

「綠領行動」於7月至8月正值雨季期的14個下雨天，實地抽查全港各區共183間銀行及連鎖食肆，提供雨傘膠袋的情況，發現78%大型銀行及46%連鎖食肆派發雨傘膠袋。綠領行動指，許多銀行和食肆地面都已經用防滑物料，亦設有雨傘除水機或吹風機等，認為沒有必要再提供膠袋，而且設有地舖的銀行及食肆基本上都設有雨傘膠袋機，質疑部分提倡環保的銀行「講一套、做一套」。

綠領行動促請政府應2025年前立法規管發派雨傘膠袋，商界亦須履行企業責任，減少堆填區的負荷。

社區疫苗接種中心及 司法機構仍派膠袋

綠領行動於2017年曾公布有關雨傘膠袋使用情況，發現單單一個雨季便使用多達 1,400萬個雨傘膠袋，引起廣泛關注，因濫發濫取雨傘膠袋帶來的環境問題，因此今年再度調查最新情況。亦曾去信13個政府部門和公營機構，以了解政府場地是否仍然提供雨傘膠袋，並抽查部份公共場地的實際情況。當中9個部門回覆指，絕大部份提供公務服務的政府場地，包括康文署已停止派發雨傘膠袋，但仍有4個部門有提供，包括政府統籌運作的社區疫苗接種中心及司法機構。為免各部門及公營機構仍是各自為政，政府應盡快立法管制雨傘膠袋。