環團：北部都會區破壞近79公頃濕地　面積等同4個維園

研究發現蠔殼圍的濕地破壞稱冠，佔該保育公園擬議範圍逾10%，面積約36.9公頃。其次為新田，面積約27.2公頃。涉及的主要破壞行為包括大規模平整及挖掘、填高或擴闊塘壆、長期放置挖泥機及貨櫃等，其中近60%個案更發生於自然保育區內。團隊在去年12月下旬，親眼目睹至少有7輛泥頭車於短短1小時內，駛入新田濕地保育區內疑似非法傾倒泥頭。

濕地保育公園系統研究第二部分公眾諮詢周六結束，長春社聯同綠色和平今日發布《力保北濕：北都公佈後的濕地破壞研究》，發現自政府在2021年公布北部都會區發展意向後，最少78.7公頃濕地遭破壞，面積等同4個維園，促請政府盡快落實濕地保育公園。

研究亦保守估計有587公頃擬議濕地保育公園的範圍，位處計劃中的官方或私人發展項目，或屬發展導向用地，因此有機會被「搶走」。以新田科技城為例，最快在今年「搶走」180公頃原擬作三寶樹及蠔殼圍濕地保育公園的用地，令該區生態未保育、先填平。

環團指濕地保育區成為「垃圾站」

長春社公共事務主任周藹銓指，政府對坐擁國際重要濕地的北部都會區「先發展、後保育」，卻反口拒絕承認原擬定的濕地保育公園範圍，為發展而削減其面積，更遲遲未定立保育方案。研究團隊月前更親身目擊三寶樹魚塘的濕地保育區，疑被區內住宅工地用作棄置建築廢料，淪為「北都違法垃圾站」。