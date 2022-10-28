環境及生態局正與兩電商討明年電價安排 謝展寰：會盡力降低加幅

環境及生態局長謝展寰今早（28日）接受電台訪問表示，正與兩電商討明年電價安排，將會在下月底或12月初公布細節。被問到加幅百分比會否達到雙位數，他就指仍在商討中，強調政府會盡力降低加幅。



謝展寰表示，全球正面臨能源危機，煤炭價格過去2年上升5倍，天然氣價格過去年半亦升了1倍，歐洲有國家冬天的能源支出，佔家庭支出的比例，可能高達2成，現時本港電費支出佔家庭入息中位數約2%，認為香港市民不會較歐洲民眾「肉痛」，但他理解如果電費支出比例升至5%，有市民都會覺得很痛苦，他鼓勵市民使用能源效益較高的電器，又笑稱節約能源未必需要如前局長黃錦星和天文台前台長林超英般「去到咁盡」。

2035年將大幅減少街道垃圾桶

謝展寰表示，2035年將大幅減少街道的垃圾桶，希望可鼓勵市民減廢和回收。他表示，目標是2035年停止以堆填方式處理垃圾，相信香港屆時已大幅提升資源回收的能力，並建成轉廢為能的設施，將所有垃圾當作資源處理，當局就可以減少街上的垃圾桶，但他認同不能操之過急。

謝展寰又指，目前亂拋垃圾和店舖阻街的罰款阻嚇力有限，當局正研究大幅提升水平，又指針對店舖阻街，沒收貨物的懲罰會有較大阻嚇力，當局正考慮修例賦權執法人員。