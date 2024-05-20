環境局擬重大電壓驟降事故設懲罰方案 中電稱仍在考慮

近月本港相繼發生多宗電力事故。環境及生態局表示，局方已與中電舉行會議，並提出應就重大電壓驟降事故設立懲罰方案，納入現行與中電的《管制計劃協議》的懲罰機制，當局引述中電仍在考慮有關建議。



環境及生態局向立法會提交文件提及，針對中電近期相繼發生的一連串事故，除加強就變電站與供電設備的巡查外，機電署已要求中電全面檢視其供電系統相關的資產管理系統，包括發電和輸配電設備在維修保養安排、抵禦外在因素影響的能力和外判合約管理等要求，以提各其供電可靠性和電力安全方面的表現。

機電署會密切跟進中電落實在報告中提出的各項改善措施，以及機電署在審視報告後提出的額外建議措施，以防止同類事故再次發生。另外，為減低電壓驟降事故對市民生活的影響，機電署會在得悉事故時，要求各註冊升降機承辦商調配人手到受影響地區，協助升降機受困的乘客和重置升降機運作。

