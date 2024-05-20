環境局擬重大電壓驟降事故設懲罰方案 中電稱仍在考慮

近月本港相繼發生多宗電力事故。環境及生態局表示，局方已與中電舉行會議，並提出應就重大電壓驟降事故設立懲罰方案，納入現行與中電的《管制計劃協議》的懲罰機制，當局引述中電仍在考慮有關建議。
環境及生態局向立法會提交文件提及，針對中電近期相繼發生的一連串事故，除加強就變電站與供電設備的巡查外，機電署已要求中電全面檢視其供電系統相關的資產管理系統，包括發電和輸配電設備在維修保養安排、抵禦外在因素影響的能力和外判合約管理等要求，以提各其供電可靠性和電力安全方面的表現。
機電署會密切跟進中電落實在報告中提出的各項改善措施，以及機電署在審視報告後提出的額外建議措施，以防止同類事故再次發生。另外，為減低電壓驟降事故對市民生活的影響，機電署會在得悉事故時，要求各註冊升降機承辦商調配人手到受影響地區，協助升降機受困的乘客和重置升降機運作。
中電：委任獨立專家小組協助審視工作 料年內完成
中電表示，已就近月發生的電力事故向政府提交調查報告，已採取即時行動作出跟進，並會全面落實相關改善措施。中電續指，將會就發電、輸電及配電方面的資產管理，包括維修保養制度，以及承辦商監督系統，進行全面檢討，並委任獨立專家小組協助審視相關工作。有關工作預計今年內完成。
中電指，香港工程師學會前會長梁廣灝工程師將擔任專家小組主席，另外兩位資深專家，香港工程師學會電機分部前主席梁志立工程師及香港職業安全健康聯會創會會長鄺超靈先生，將出任專家小組成員。