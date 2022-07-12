環境局改組 「大嘥鬼」順利留任無失業：期望組團出道

新一屆政府改組架構，將環境局改組成環境及生態局，大家都關注已經在環境局工作9年的「大嘥鬼」會否繼續留任。「大嘥鬼」昨日就在facebook公布留任消息，更自信地寫道「是咪有得組團出道喇我？」

環境及生態局昨日在facebook發帖文，公布「大嘥鬼」繼續留任，指「大嘥鬼」身為環保署元老級吉祥物，任重道遠，當然要一同過渡環境及生態局。

「大嘥鬼」興奮高呼「我冇失業呀」

而「大嘥鬼」亦在自己的專頁轉貼相關消息，興奮高呼「我冇失業呀」叫大家放心，又指會與「慳BB」繼續代表環保署監視市民有沒有做好環保工作，又乘機發揮鬼鬼的自戀精神，稱讚自己「靚仔又識唱歌」是實偶派，期望日後可以與環境及生態局的其他成員組團出道，宣揚環境和生態訊息。

眼闊肚窄的「大嘥鬼」是環境局於2013年展開的《惜食香港》運動的宣傳代表。它曾經揮霍無度，浪費食物以及濫用資源，幸好它及時覺悟，反思己過。為改過自新，並希望將功贖罪，以自身為反面例子，以不同方式宣傳惜物減廢和慳電。9年來，鬼鬼的工作範圍亦與時並進，不止推廣惜食、減廢及回收，更不時化身「慳神」，加班兼任節能慳電宣傳大使，全方位支持氣候行動，包括減廢減排減碳，配合香港力爭碳中和。