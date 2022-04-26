環境局調低上網電價收購價 可再生能源系統成本顯著下降料公眾續參與

環境局宣布調低上網電價收購價，由現時每度電3至5元，降至2.5至4元。新價格在明起生效，電容量等於或小於10千瓦每度電4元、10至200千瓦每度電3元，200千瓦至一兆瓦就每度電2.5元，可再生能源證書的定價則維持現時每度電0.5元的水平。

當局指近年發展分布式可再生能源成本顯着下降，調低電力公司的收購價格後，上網電價仍可維持約10年的回本期，相信已提供足夠誘因鼓勵公眾繼續參與。

中電︰至今年第一季已收逾19,600份申請

中電指，計劃推出受客戶歡迎，截至今年第一季已收到超過19,600份申請，其中91%項目已獲批准或已接駁至電網，合計發電容量約287兆瓦。期內超過13,300宗申請已成功接駁至電網及收取「上網電價」。所有申請當中，77.2%為村屋，4.7%來自工商客戶，5.8%來自住宅客戶及 2.8%來自學校。其餘9.5%來自包括康樂用地、建築地盤及貨倉等。

綠色和平認為兩電過去3年半以高於一般電費水平的價格，回購可再生能源裝置所生產的電力，令香港每年生產共約3億度電，大幅提升太陽能在發電燃料組合中所佔的比例，佔全港2021年用電量約0.6%；憂慮下調「上網電價」會低市民安裝可再生能源設施的意欲。

另外，環境局又公布，推出協助私營界別在室外停車場安裝太陽能發電系統的便利措施。在符合政府規定下，私營界別可在較大型室外停車場泊車位，裝設不高於三米的太陽能發電系統，屋宇署會提供快速審批，並給予系統覆蓋位置全數總樓面面積寬免。