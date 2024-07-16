環球小姐｜23年後再辦香港選拔賽 取消年齡上限

香港時隔23年再次舉辦「環球小姐」（Miss Universe）選美大賽地區選拔賽，現已接受報名，初選日期為於8月3及4日，準決賽暫定於9月中舉行。香港區冠軍將於11月代表香港前往墨西哥參加2024環球小姐全球總決賽，並可獲得總值一百萬港元現金獎。參加者沒有年齡上限，亦不設身高及體重限制，讓更多有才華的女性有機會參與這個國際性的選美比賽，彰顯自身魅力。

「環球小姐」創立於1952年，總部位於美國紐約，每年全球超過150個國家和地區參與。香港以往曾數次派出代表參加，對上一次已是2000年。今屆除了不設年年齡上限，只需年滿18歲便可，(以往年齡限制為18至28歲)，對身高體重也沒有要求，持有效香港身份證即可參加。