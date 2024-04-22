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2024-04-22 18:02:17

環諮會小組：可有條件通過新田/落馬洲環評報告　提出7個條件

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環諮會小組：可有條件通過新田/落馬洲環評報告　提出7個條件

環諮會小組：可有條件通過新田/落馬洲環評報告　提出7個條件

環境諮詢委員會今日召開會議，討論新田/落馬洲發展樞紐的環評報告，環評小組一致認為可以有條件通過環評報告。土木工程拓展署表示，新田科技城今年底會展開工程。

土木工程拓展署指，2026至2027年起會分階段填平約90公頃魚塘，預計2031年完成三寶樹濕地公園第一期，整體最快2039年完成。當局期望立法會今年內通過並取得撥款，爭取在明年進行額外生景優化措施。

政府反駁環團聯署

10個環保團體聯署去信環諮會，指環評報告最少35處違反法定要求，促請否決報告。北拓展處處長張家亮在會上表示，評估已考慮了觀鳥會提交的水鳥調查數據等資料，不存在遺留，生態基線等數據會在填塘工程展開前繼續更新。他認為黑臉琵鷺等雀鳥數據每年都有變化，目前相關區域並非生態友善，強調重點是生態功能和生態容量，指只要改善魚塘環境，吸引鳥類覓食，相信有助增加雀鳥數量。

環境諮詢委員會的環評小組提出7個通過條件及8項建議，通過條件包括要求項目倡議人於建造工程開始前不少於9個月，向環保署提交環評報告中的新景建造及管理計劃，要提供生態影響細節及組解和補償措施等，以確保相關濕地的生態功能及承載力不會有淨減少的情況。

至於在影響現有野生生物走廊及米埔濕地的工程前，要在施工前向當局提交相關計劃。於開展建造工程前，成立環境監察小組，要定時向環諮會報告工程計劃進度。

8項建議方面，包括於工程中採取減碳措施，包利用低碳建築材料，使用綠色建築設計為本的建築方法，完善處理有機廢物及減低光污染等。

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環團促環保署否決環評

長春社、綠色和平及香港觀鳥會聯合回應指，環保團體對環諮會建議有條件通過新田科技城環評表示極度失望，強調新田科技城對后海灣濕地是史上最大規模的威脅，但環評報告卻是史上最差，有多達35項涉嫌違反環評的法定要求，屬「不正當，不完整，不科學，不可信」。

環團批評環諮會漠視相關質疑，提出附帶通過的條件只屬一貫慣例，並非為新田環評報告度身訂造的建議，例如要求土木工程拓展署重做環評，以更正錯誤資料等，令人質疑其為發展背書，摒棄保育與科學。環團憂慮，環評若被通過，將為這片國際級濕地帶來史無前例的破壞，促請環保署否決新田環評。

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