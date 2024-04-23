環諮會有條件通過新田落馬洲環評報告 提7建議 環團：極度失望促否決

環境諮詢委員會昨午召開會議，討論新田/落馬洲發展樞紐的環評報告。環諮會的環評小組表示，經仔細審視當局的報告及考慮持份者意見和項目倡議人的補充資料後，小組一致認為可以有條件通過環評報告。土木工程拓展署表示，新田科技城今年底展開工程，2026至2027年起分階段填平約90公頃魚塘，整體料最快2023年完成，期望年內取得撥款。有環團表示極度失望，憂破壞濕地，促環保署否決。 環諮會主席查逸超稱，環諮會一致同意以8項條件及7項建議，通過環評報告，包括要求成立環境監測小組監測工程，小組成員要有代表性；工程開展後，須定期向環諮會交報告等。

對於環團指環評概要至少35處涉違反環評要求，土木工程拓展署北拓展處長張家亮指，環評的研究概要包括生態、空氣、魚塘、濕地影響等十多個研究課題，形容一應俱全；亦有透過書面形式問環保署是否需要提交新的概要，署方當時回覆相關環評研究概要仍然有效，綠色團體亦無指出有遺漏事項，強調環評研究概要並無遺漏。 土拓處：會繼續更新生態基線等數據 對於團體質疑環評資料評估有不足，張家亮指，評估已考慮了觀鳥會提交的水鳥調查數據等資料，不存在遺漏，生態基線等數據會在填塘工程展開前繼續更新。他認為，黑臉琵鷺等雀鳥數據每年都有變化，目前相關區域並非生態友善，強調重點是生態功能和生態容量。

土拓署亦同意小組要求，會在魚塘填平工程展開前最少9個月，就生態影響及為雀鳥提供飛行路徑、濕地、保護現存白鷺等補償方案，以至落實計劃提交詳細資料。就環保團體認為，動物走廊闊度應達到30米，局方指存在困難，故同意走廊闊度為10米。當局會考慮在落馬洲、三寶樹和內后海灣一帶，興建水獺友善階梯的建議。 環團批環諮會漠視質疑 長春社、綠色和平及香港觀鳥會聯合回應指，對環諮會建議有條件通過新田科技城環評表示極度失望，強調新田科技城對后海灣濕地是史上最大規模的威脅，但環評報告卻是史上最差，有多達35項涉嫌違反環評的法定要求，屬「不正當，不完整，不科學，不可信」。