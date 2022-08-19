環諮會續審議粉嶺高球場環評報告未有結果 (更新)

【19:07更新】環諮會未有就粉嶺高球場興建公屋項目的環評報告作出決定。

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【10:56更新】粉嶺高爾夫球場粉錦公路以東32公頃用地，將於明年9月歸還政府。環境諮詢委員會今日(19日)續審議「粉嶺高爾夫球場用地局部發展技術研究既可行性研究」環評報告。由於高球場擬在最北端約9公頃土地，建1.2萬伙公營房屋，倘環評不獲通過，或將影響項目進展。

事實上，環諮會本月8日曾開會，討論高球場發展的相關環評報告，但討論超過6小時仍未有結果，今日繼續審議，是否通過環評，最快今日中午有結果。長春社公共事務經理吳希文指出，環諮會一般在一天會議中便能完成審議環評報告，今次要分兩日審議，情況少見。

硬批許可證需有非常強理由

而倘若粉嶺高球場環評報告在今天不獲通過，政府可提出上訴或作出重新申請，民間亦可提出司法覆核；而環保署長在持有非常強的理由下，亦有權於環諮會反對環評下，批出環境許可證。

房屋局局長何永賢前日提到，粉嶺高球場對公屋發展非常重要，會珍惜每一塊土地。她昨日再表示，環諮會今天若仍未就環評有審議結果，相關政策局會研究下一步該如何處理。何永賢重申，每一塊給予公營房屋建設的土地都非常重要，當局都會珍惜，期望環諮會討論過程順利。

資料顯示，房屋局計畫將約9公頃用地劃作「住宅(甲類)」用途，樓高可達170米，意味大廈有機會建成樓高逾50層的「摩天公屋群」。據房屋局向北區區議會提交的布局圖所見，擬議公營房屋分布於12幢大廈，部分建於設施平台上。