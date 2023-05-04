環諮會討論粉嶺高球場補充環評 大部分符要求 將交環保署長審批

環境諮詢委員會昨開會討論粉嶺高球場建屋計劃的8份補充資料，包括額外7個月的雀鳥調查、額外2個月飛蛾調查、提供蝙蝠調查補充資料、制定樹木補償及管理計劃、擬建房屋發展的詳細布局圖、水文影響分析、阻光影響評估，以及分區1現有墳墓處理方案。

粉嶺高球場建屋計劃爭論多時，環境諮詢委員會昨再開會討論有關計劃的環評報告補充資料。環諮會主席查逸超指，8份補充資料中，有6份大致符合要求；另外兩份涉及房屋發展布局和處理區內墳墓方案的資料則未達要求。環諮會會要求環保署長在處理環評報告時，必須修改房屋布局圖設計，並要保育其中一個分區的0.4公頃的林地。土木工程拓展署稍後會向環保署長提交補充資料，署長須在30日內決定是否批准。

環保署長收資料後30日內決定

環諮會主席查逸超會後表示，當中6份大致符合要求，另外兩份涉及房屋發展佈局和處理區內墳墓方案的資料仍未達到要求。環諮會認為，環保署長審批報告時應考慮附加條件，要求為項目倡議人的土木工程拓展署，必須修改布局設計和保育，並要保育一分區的0.4公頃的林地。當局亦已經聯絡到場內墳墓的後人，處理方法會交由土拓署與有關人士商討和安排。土木工程拓展署考慮環諮會意見後，將向環保署長提交補充資料，署長須在30日內決定是否批准。

查逸超又指，環諮會是建議者的身份，環保署長是否考慮建議屬對方的決定。他稱若果署長最終批准環評報告時沒有考慮附加條件，他可能會感到失望，但相信環諮會和環保署都有共識。

而昨日會上多個委員批評土拓署原封不動提交林地公布圖，維持不保留林地的建議，對此感到失望。有委員質疑土拓署做的生態價值研究，所記錄的物種數目，遠低於高球會的研究。土拓署代表則指，報告具有代表性，又指高球會所作的調查規模大，目的不同，屬「地氈式」記錄場內所有物種。

球會：對環評將交審批極度遺憾

香港哥爾夫球會在會後發聲明，對環評報告將提交予環保署長審批表示極度遺憾，批評有關環評報告和補充資料均未能解答環諮會成員所提出的問題。球會認為，首份環評報告每一個技術環節均存在嚴重和實質性錯漏，環諮會及環境保護署要求進行的進一步工作，仍未能夠解決相關報告不符合相關條例的問題，亦未能扭轉環評報告嚴重不足和不可接受的情況；形容若有關環評報告被接納，將為香港環評工作打開極差先例及帶來不可逆轉的生態影響。