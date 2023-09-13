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2023-09-13 22:10:11

甘澍路「東桂」獨立屋近斜坡有僭建　屋宇署：明展開斜坡緊急維修

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政府確認甘澍路8號「東桂」獨立屋近斜坡位置有僭建物。(資料圖片／蘇文傑攝)

政府確認甘澍路8號「東桂」獨立屋近斜坡位置有僭建物。(資料圖片／蘇文傑攝)

清水灣甘澍路8號「東桂」獨立屋在日前世紀暴雨後，對開斜坡發生山泥傾瀉。政府日前視察後，發現「東桂」8D號屋近斜坡位置有僭建物，而涉事斜坡亦有安全風險，政府明日(14日)會展開緊急維修工程，料本月底完工。

毗鄰獨立屋需停用向斜坡空地或花園

屋宇署和土力工程處聯合回覆《am730》查詢稱，屋宇署上周五(8日)深夜接獲警方通知後，發現「東桂」8D號屋下方斜坡有山泥傾瀉，經土木工程拓展署轄下土力工程處評估有安全風險後，翌日凌晨隨即要求警方暫時圍封有關屋宇和撤離佔用人，毗鄰的6A、8B及8C號住戶亦需按指示，暫時避免使用該等屋宇面向有關斜坡的空地或花園，以策安全，情況至周日(10日)維持相若。

甘澍路8號「東桂」獨立屋對開斜坡日前發生山泥傾瀉。(資料圖片／蘇文傑攝)

甘澍路8號「東桂」獨立屋對開斜坡日前發生山泥傾瀉。(資料圖片／蘇文傑攝)

政府先維修斜坡後收回費用

涉事斜坡部分為私人有責任維修的斜坡，部分為政府天然山坡。屋宇署和土力工程處周一(11日)再派員到場視察，土力工程處進一步評估後，認為該斜坡需要進行緊急維修工程，工程明日會展開，預計本月底完工。屋宇署之後會按《建築物條例》規定，向有關業主收回屬其有責任維修斜坡的相關費用。

另外，屋宇署指現場視察時，亦發現8D號屋靠近斜坡位置有若干僭建物，隨後會根據《建築物條例》及執法政策向相關業主採取執法行動。

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