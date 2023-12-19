甘肅地震｜入境處暫未接獲港人求助　李家超已指示部門留意災情

甘肅省臨夏回族自治州積石山縣午夜前發生6.2級地震，增至逾百人死亡，300人受傷。入境處今日(19日)傍晚回覆《am730》查詢指，在獲悉事件後已即時透過港府駐京辦、駐成都辦及旅遊業監管局了解情況，至今並未接獲港人求助，處方會繼續與駐京辦、駐成都辦及旅遊業監管局保持緊密聯繫，密切留意事態發展。

港府透過賑災基金提供支援

正在北京的特首李家超於社交平台表示，對遇難同胞表示沉痛哀悼，已經指示特區政府相關部門密切留意災情，並與救濟賑災機構保持緊密聯繫，透過賑災基金提供適切支援。李家超呼籲大家一起為救援人員打氣，祝願內地同胞一切平安，災情盡快過去。