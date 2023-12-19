熱門搜尋:
工展會2023 六合彩 旅發局餐飲消費券 甘肅地震 MIRROR 黎智英 天氣 聖誕節2023 周海媚 恒生指數 THE SOUTHSIDE 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 年少日記 姜濤 尹光 新聞女王 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-12-19 20:06:31

甘肅地震｜入境處暫未接獲港人求助　李家超已指示部門留意災情

分享：
甘肅省臨夏回族自治州積石山保安族東鄉族撒拉族自治縣發生6.2級地震，震源深度10公里。 新華社照片

甘肅省臨夏回族自治州積石山保安族東鄉族撒拉族自治縣發生6.2級地震，震源深度10公里。 新華社照片

甘肅省臨夏回族自治州積石山縣午夜前發生6.2級地震，增至逾百人死亡，300人受傷。入境處今日(19日)傍晚回覆《am730》查詢指，在獲悉事件後已即時透過港府駐京辦、駐成都辦及旅遊業監管局了解情況，至今並未接獲港人求助，處方會繼續與駐京辦、駐成都辦及旅遊業監管局保持緊密聯繫，密切留意事態發展。 

港府透過賑災基金提供支援

正在北京的特首李家超於社交平台表示，對遇難同胞表示沉痛哀悼，已經指示特區政府相關部門密切留意災情，並與救濟賑災機構保持緊密聯繫，透過賑災基金提供適切支援。李家超呼籲大家一起為救援人員打氣，祝願內地同胞一切平安，災情盡快過去。

甘肅地震後，街上可見不少人披着被子，甚至赤膊逃出門，災民要生火取暖。 甘肅地震後，街上可見不少人披着被子，甚至赤膊逃出門，災民要生火取暖。 甘肅省臨夏回族自治州積石山縣午夜前發生6.2級地震，導致甘肅及青海兩省多地有強烈震感，增至逾百人死亡。(新華社) 甘肅省臨夏回族自治州積石山縣午夜前發生6.2級地震，導致甘肅及青海兩省多地有強烈震感，增至逾百人死亡。(新華社) 甘肅省臨夏回族自治州積石山縣午夜前發生6.2級地震，導致甘肅及青海兩省多地有強烈震感，增至逾百人死亡。(新華社) 甘肅省臨夏回族自治州積石山縣午夜前發生6.2級地震，導致甘肅及青海兩省多地有強烈震感，增至逾百人死亡。(新華社) 甘肅省臨夏回族自治州積石山縣午夜前發生6.2級地震，導致甘肅及青海兩省多地有強烈震感，增至逾百人死亡。(新華社) 甘肅省臨夏回族自治州積石山縣午夜前發生6.2級地震，導致甘肅及青海兩省多地有強烈震感，增至逾百人死亡。(新華社) 甘肅省臨夏回族自治州積石山縣午夜前發生6.2級地震，導致甘肅及青海兩省多地有強烈震感，增至逾百人死亡。(新華社) 甘肅省臨夏回族自治州積石山縣午夜前發生6.2級地震，導致甘肅及青海兩省多地有強烈震感，增至逾百人死亡。(新華社)

陳國基：港派救援隊否需與內地討論

署理行政長官陳國基今日早上指，正密切留意今次地震情況，入境處暫時未收到身在當地的香港居民求助，強調如果有港人需要支援，特區政府會盡快提供一切可行協助。被問及會否派救援隊，他指要與內地討論，有需要會幫助。

陳國基在召開行政會議前指，代表政府向地震中受災人士及遇難者家屬致以深切慰問，並祝願傷者早日康復。他指會盡快聯絡本地不同的救災機構啟動賑災基金 ，為影響同胞提供適切援助。陳指出，甘肅冬天非常寒，救災刻不容緩，當政府收到救援機構的申請，政府會聯同賑災基金諮詢委員會盡快開會，從速處理。

Ad Block

中華煤氣捐款100萬元

另外，中華煤氣宣布撥出100萬元人民幣，捐助予內地有關機構作支援，期望搶救工作順利、民眾早日恢復正常生活。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受