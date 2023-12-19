甘肅地震｜入境處暫未接獲港人求助　李家超已指示部門留意災情

甘肅省臨夏回族自治州積石山縣午夜前發生6.2級地震，增至逾百人死亡，300人受傷。入境處今日(19日)傍晚回覆《am730》查詢指，在獲悉事件後已即時透過港府駐京辦、駐成都辦及旅遊業監管局了解情況，至今並未接獲港人求助，處方會繼續與駐京辦、駐成都辦及旅遊業監管局保持緊密聯繫，密切留意事態發展。
港府透過賑災基金提供支援
正在北京的特首李家超於社交平台表示，對遇難同胞表示沉痛哀悼，已經指示特區政府相關部門密切留意災情，並與救濟賑災機構保持緊密聯繫，透過賑災基金提供適切支援。李家超呼籲大家一起為救援人員打氣，祝願內地同胞一切平安，災情盡快過去。
陳國基：港派救援隊否需與內地討論
署理行政長官陳國基今日早上指，正密切留意今次地震情況，入境處暫時未收到身在當地的香港居民求助，強調如果有港人需要支援，特區政府會盡快提供一切可行協助。被問及會否派救援隊，他指要與內地討論，有需要會幫助。
陳國基在召開行政會議前指，代表政府向地震中受災人士及遇難者家屬致以深切慰問，並祝願傷者早日康復。他指會盡快聯絡本地不同的救災機構啟動賑災基金 ，為影響同胞提供適切援助。陳指出，甘肅冬天非常寒，救災刻不容緩，當政府收到救援機構的申請，政府會聯同賑災基金諮詢委員會盡快開會，從速處理。
中華煤氣捐款100萬元
另外，中華煤氣宣布撥出100萬元人民幣，捐助予內地有關機構作支援，期望搶救工作順利、民眾早日恢復正常生活。