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2023-12-21 20:48:24

甘肅地震｜香港多個機構捐款支援賑災 恒基兆業地産捐2000萬

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甘肅地震｜香港多個機構捐款支援賑災 恒基兆業地産捐2000萬 (中央政府駐港聯絡辦圖片)

甘肅地震｜香港多個機構捐款支援賑災 恒基兆業地産捐2000萬 (中央政府駐港聯絡辦圖片)

內地甘肅、青海接連發生地震，李兆基基金今天(21日)通過中聯辦，向內地捐款2,000萬元人民幣，予受災地區支援賑災工作。恒基兆業地産集團主席李家傑表示，香港與內地同胞血濃於水，希望善款能為受災同胞雪中送炭，幫助災區民眾及早展開災後重建、渡過難關。民建聯表示，沉痛哀悼遇難同胞，並向他們的家屬致以深切慰問，同時祝願傷者早日康復，重建家園。多個社團和個人在捐款時紛紛表達對災區同胞的牽掛和慰問。

另外，廣東社團總會捐款200萬港元，福建社團聯會、海南社團總會各捐款100萬港元。民建聯亦轉交接收的善款共120萬港元。中央政府駐港聯絡辦副主任何靖作代表接收部分捐款，並表示衷心感謝各界人士、機構和團體的善舉，並表示將盡快把善款轉交給受災地區。

民建聯轉交善款。（圖片來源：中央政府駐港聯絡辦）

民建聯轉交善款。（中央政府駐港聯絡辦圖片）

馬會捐2000萬支援抗震救災工作

馬會同樣就支援甘肅省及青海省6.2級地震受災地區的抗震救災工作，經中聯辦捐出2,000萬港元。馬會主席利子厚表示，對受地震影響的災民及家屬表達關心和慰問，並祝願他們早日康復；馬會積極支援內地受災地區的緊急救援工作，並為是次受影響地區的災後重建，提供適切的援助。

他續指，馬會過去曾為內地重大災害提供緊急援助，當中包括10億港元支援2008年四川大地震後重建，於2021年捐款2,000萬港元支援河南省鄭州市的抗洪救援，以及於今年8月捐款2,000萬港元支援京津冀及東北受水災地區的重建工作。他希望是次緊急捐款能夠協助受災地區逐步回復正常。

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