甘肅地震｜香港多個機構捐款支援賑災 恒基兆業地産捐2000萬

內地甘肅、青海接連發生地震，李兆基基金今天(21日)通過中聯辦，向內地捐款2,000萬元人民幣，予受災地區支援賑災工作。恒基兆業地産集團主席李家傑表示，香港與內地同胞血濃於水，希望善款能為受災同胞雪中送炭，幫助災區民眾及早展開災後重建、渡過難關。民建聯表示，沉痛哀悼遇難同胞，並向他們的家屬致以深切慰問，同時祝願傷者早日康復，重建家園。多個社團和個人在捐款時紛紛表達對災區同胞的牽掛和慰問。

另外，廣東社團總會捐款200萬港元，福建社團聯會、海南社團總會各捐款100萬港元。民建聯亦轉交接收的善款共120萬港元。中央政府駐港聯絡辦副主任何靖作代表接收部分捐款，並表示衷心感謝各界人士、機構和團體的善舉，並表示將盡快把善款轉交給受災地區。