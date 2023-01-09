生態保育 | 香港魚類學會遷址白鷺湖 設自然生態水族館 一覽水中百態

要提高大眾的自然常識及環保意識，沒有比親身接觸更有效的方法。一直積極向公眾推廣魚類研究與知識的香港魚類學會（學會），於剛過去的1月8日舉行了白鷺湖新會址開幕典禮，更特別介紹了與譽德萊教育機構（香港）有限公司，攜手設計的「海納百川STREAM」室內外體驗式課程，希望以學會豐富博物學與自然教育經驗，配合STREAM教育模式，讓學生更深入地認識香港自然生態。

香港魚類學會創會會長莊棣華教授致開幕辭時表示，「大自然所蘊藏的寶藏十分值得發掘，學會一直以『研究』為首要任務，致力解明自然界生命現象，提供客觀與正確的科學知識；以『教育』為社會任務，將研究所得進行系統整理，深入淺出地灌輸予大眾」。他亦鼓勵全民共同參與保育，強調只有親身經歷才能真正認識一樣事物，邁向大自然與人類和諧共生。