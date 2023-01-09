生態保育 | 香港魚類學會遷址白鷺湖 設自然生態水族館 一覽水中百態

要提高大眾的自然常識及環保意識，沒有比親身接觸更有效的方法。一直積極向公眾推廣魚類研究與知識的香港魚類學會（學會），於剛過去的1月8日舉行了白鷺湖新會址開幕典禮，更特別介紹了與譽德萊教育機構（香港）有限公司，攜手設計的「海納百川STREAM」室內外體驗式課程，希望以學會豐富博物學與自然教育經驗，配合STREAM教育模式，讓學生更深入地認識香港自然生態。
香港魚類學會創會會長莊棣華教授致開幕辭時表示，「大自然所蘊藏的寶藏十分值得發掘，學會一直以『研究』為首要任務，致力解明自然界生命現象，提供客觀與正確的科學知識；以『教育』為社會任務，將研究所得進行系統整理，深入淺出地灌輸予大眾」。他亦鼓勵全民共同參與保育，強調只有親身經歷才能真正認識一樣事物，邁向大自然與人類和諧共生。
設自然生態水族館 深入認識本港河溪原生態
大埔滘擁有河流、鹹淡水潟湖、河口泥灘及紅樹林等地理優勢，學會遷址此極具生態價值的地區，也新設了自然生態水族館，集本港30多種於河溪不同生境並具代表性的魚類，為港人提供近距離接觸琳瑯滿目的河溪原生態的渠道；同時特設「河口及紅樹林研究中心」，學會透過全天候實時進行生態記錄，魚類學術研究將更上一層樓。此次遷址可謂對推動本港自然生態教育以至魚類研究的發展意義深遠。