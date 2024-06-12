生成式AI或保留市民資料以回應他人查詢 公署發指引助機構保障個人私隱

人工智能(AI)應用日漸普及，亦引發私隱問題。私隱專員公署於去年8月至今年2月向28間機構作循規審查，其中10間有透過人工智能收集個人資料，未發現有違規；擬於今明兩年繼續有關工作。私隱專員鍾麗玲指，料本港使用AI機構再增兩成，當中較多用生成式AI卻存在私隱風險，公署昨發布《人工智能：個人資料保障模範框架》，協助機構在採購、實施及使用AI時，如何遵從私隱條例的規定。

生成式AI可創造對話、故事、影像、視訊和音樂，愈來愈多人使用。鍾麗玲指，預計今年本港將有近半機構使用AI，較去年增近兩成，較多使用生成式AI。同時亦存在較多私隱風險，或會過度收集個人資料及通過不同渠道收集；舉例指一些員工會將客戶機密資料提供給聊天機械人，AI或會保存資料，用作回答下個用戶的問題。若企業在資料保安做得不足，資料有潛在外洩風險。