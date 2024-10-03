生日撞國慶日　警民關係士沙求之不得「冇假放」：上天最好禮物

綽號「強咩」的警署警長林國強生於10月1日，他自言1997年前沒甚感覺，回歸後千差萬別。每逢生日既是公眾假期，又放煙花，又有匯演，須在忙碌的工作中度過，惟他笑稱「求之不得」：「獨樂樂不如眾樂樂，我喜歡與眾同樂。雖然是叨國家的光，那份自豪感和優越感，擋也擋不住。」 加入警隊37年 擅長與人溝通 最新一期《警聲》報道，「強咩」加入警隊37年，目前駐守秀茂坪警區警民關係組。他擅長與人溝通，喜歡接觸群眾，是警察與市民之間的橋樑，2022年獲頒公務員事務局局長嘉許狀，表揚他在服務黃大仙警區警民關係組期間的卓越表現。

每當10.1國慶，由早上升旗禮開始，全港各區慶祝活動應接不暇，警員隨時需走幾場，更遑論休假。須在忙碌的工作中度過生日，「強咩」表示求之不得，「獨樂樂不如眾樂樂，我喜歡與眾同樂。見到別人開心，自己也會開心起來。年輕時過生日感覺平平無奇，回歸後普天同慶，才覺得生於10月1日，是上天給我的最好禮物。」

生日碰上國慶日，有沒有遇過什麼感動或難忘事情？強咩會心一笑道：「最感動是同事的一番心意。見到他們在辦公室門外神神秘秘走來走去，我表面若無其事，心裏其實充滿期待。推出生日蛋糕時，還會裝作驚喜，配合劇情。雖然每年例行發生，但我每次還是那麼高興。」