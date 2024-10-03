生日撞國慶日　警民關係士沙求之不得「冇假放」：上天最好禮物

綽號「強咩」的警署警長林國強生於10月1日，他自言1997年前沒甚感覺，回歸後千差萬別。每逢生日既是公眾假期，又放煙花，又有匯演，須在忙碌的工作中度過，惟他笑稱「求之不得」：「獨樂樂不如眾樂樂，我喜歡與眾同樂。雖然是叨國家的光，那份自豪感和優越感，擋也擋不住。」
加入警隊37年 擅長與人溝通
最新一期《警聲》報道，「強咩」加入警隊37年，目前駐守秀茂坪警區警民關係組。他擅長與人溝通，喜歡接觸群眾，是警察與市民之間的橋樑，2022年獲頒公務員事務局局長嘉許狀，表揚他在服務黃大仙警區警民關係組期間的卓越表現。
每當10.1國慶，由早上升旗禮開始，全港各區慶祝活動應接不暇，警員隨時需走幾場，更遑論休假。須在忙碌的工作中度過生日，「強咩」表示求之不得，「獨樂樂不如眾樂樂，我喜歡與眾同樂。見到別人開心，自己也會開心起來。年輕時過生日感覺平平無奇，回歸後普天同慶，才覺得生於10月1日，是上天給我的最好禮物。」
生日碰上國慶日，有沒有遇過什麼感動或難忘事情？強咩會心一笑道：「最感動是同事的一番心意。見到他們在辦公室門外神神秘秘走來走去，我表面若無其事，心裏其實充滿期待。推出生日蛋糕時，還會裝作驚喜，配合劇情。雖然每年例行發生，但我每次還是那麼高興。」
2019年最難忘生日 「根本開心不起來」
至於難忘的生日，「必定是2019年了。那是警隊最艱難的時刻，莫說慶祝，根本開心不起來。心情之悲傷，不足為外人道，讓我深切體會到國家的重要性。國泰民安，才是幸福快樂的泉源。慶幸後來雨過天青，回到正軌，讓我可以重溫那些率土歡騰的場景，找回慶祝生日的動力。」
今年適逢75周年，國慶活動特別多，「強咩」已有充分準備在工作中度過生日：「見證祖國昌盛繁榮，深感欣慰。我能做到的，就是緊守崗位，做好工作，不辱使命。」強咩不單盡忠職守，更會利用工餘時間，貢獻社會。他擔任少年警訊和區內中學泰拳班的義務教練多年，希望在青少年心中建立警察的正面形象，幫助他們認識正向的人生觀，甚至啟發他們加入警隊。強咩對自己的生日作出總結：「出生日期沒有選擇，一切純屬巧合，我感到榮幸。我深信只有國家好、香港好，自己才會好。國家今日的成果得來不易，沒理由不珍惜。自己有能力多走一步，絕不吝嗇。」