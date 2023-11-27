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2023-11-27 17:17:18

生活易調查：今年新人結婚平均開支 升9%至42萬新高

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生活易調查：今年新人結婚平均開支 升9%至42萬新高(蘇文傑攝)

生活易調查：今年新人結婚平均開支 升9%至42萬新高(蘇文傑攝)

疫情影響新人籌備婚禮的限制全面解除後，今年已可全面復常舉辦婚禮。生活易「2023年結婚消費調查」顯示，全港結婚宗數及擺酒圍數逐步回復至疫情前水平，並在婚宴人情連續4年不變的情況下，禮金價格中位數創紀錄新高，達68,888 元。新人的結婚平均開支繼去年回升後，再升9%至近42萬港元新高。

禮金價格中位數  68888 元創新高

為了解一眾準新人的總開支及消費模式，生活易今年911月共訪問1,033位於20232025年間結婚的新人，結果顯示，各項結婚開支全部上升，婚宴酒席更呈雙位數升幅，令新人平均結婚總消費繼去年回升後，再上升9個百分點至近42萬元，首次衝破40萬大關。

生活易調查：今年新人結婚平均開支 升9%至42萬新高(蘇文傑攝) 生活易調查：今年新人結婚平均開支 升9%至42萬新高(蘇文傑攝) 生活易調查：今年新人結婚平均開支 升9%至42萬新高(蘇文傑攝) 生活易調查：今年新人結婚平均開支 升9%至42萬新高(蘇文傑攝) 生活易行政總裁馬宗傑認為，禮金數字顯示新人及外父外母定禮金的金額都著重取「順利」及「發」等好意頭，又相信父母是婚宴重要贊助人，禮金升幅未有為新人增加太大負擔。(蘇文傑攝) 生活易媒體業務及市場部主管周卓盈指，因在施政報告發表前、今年1至9月的結婚數字整體較去年上升逾六成，所以認為提高結婚意欲的主因為疫情復常(蘇文傑攝)

人情中位數連續4年不變

生活易媒體業務及市場部主管周卓盈指，因在施政報告發表前、今年19月的結婚數字整體較去年上升逾六成，所以認為提高結婚意欲的主因為疫情復常，目前亦暫時未見派2萬元等政府新政策對結婚宗數的升幅有顯著作用。

此外，禮金中位數由去年68,000元微升至今年68,888元，連升3年，但生活易行政總裁馬宗傑認為，禮金數字顯示新人及外父外母定禮金的金額都著重取「順利」及「發」等好意頭，又相信父母是婚宴重要贊助人，禮金升幅未有為新人增加太大負擔。人情方面，中位數連續第4年不變，一般酒店、私人會所及特色婚宴場地的人情中位數均維持在1,000元，酒店、酒樓、午間婚宴、西餐廳等人情中位數更自2020年起一直維持零升幅，而新人酒席後更傾向保留其中74%為己用，轉交給雙方父母的比例則由去年的31%下跌至今年的26%

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馬宗傑又以政府統計資料中今年首3季的結婚宗數推算，預計今年全年結婚宗數約為42,247宗，比去年的29,983宗升達41%，並估計香港整體結婚消費市場總值為161.4億，比去年升58%，整體反超20196個百分點，反映結婚市場已逐步回復疫情前水平；另值得留意的是，今年適逢雙春兼閏月，加上疫情的囤積需求令婚嫁市場蓬勃，故料明年結婚人數或有相應調整。

越來越多人寧願簡單辦宴

至於行業未來的前景，他分析，雖然新人願意多花更多錢到婚宴上，但香港年輕人數目下跌，近幾年又出現移民潮，越來越多人寧願簡單辦婚宴，出現結構性問題，又認為業界投放到廣告方面的資源比例相對保守，鼓勵業界做好宣傳推廣。

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