生活易調查：今年新人結婚平均開支 升9%至42萬新高

疫情影響新人籌備婚禮的限制全面解除後，今年已可全面復常舉辦婚禮。生活易「2023年結婚消費調查」顯示，全港結婚宗數及擺酒圍數逐步回復至疫情前水平，並在婚宴人情連續4年不變的情況下，禮金價格中位數創紀錄新高，達68,888 元。新人的結婚平均開支繼去年回升後，再升9%至近42萬港元新高。 禮金價格中位數 68888 元創新高 為了解一眾準新人的總開支及消費模式，生活易今年9至11月共訪問1,033位於2023至2025年間結婚的新人，結果顯示，各項結婚開支全部上升，婚宴酒席更呈雙位數升幅，令新人平均結婚總消費繼去年回升後，再上升9個百分點至近42萬元，首次衝破40萬大關。

人情中位數 連續 4 年不變 生活易媒體業務及市場部主管周卓盈指，因在施政報告發表前、今年1至9月的結婚數字整體較去年上升逾六成，所以認為提高結婚意欲的主因為疫情復常，目前亦暫時未見派2萬元等政府新政策對結婚宗數的升幅有顯著作用。 此外，禮金中位數由去年68,000元微升至今年68,888元，連升3年，但生活易行政總裁馬宗傑認為，禮金數字顯示新人及外父外母定禮金的金額都著重取「順利」及「發」等好意頭，又相信父母是婚宴重要贊助人，禮金升幅未有為新人增加太大負擔。人情方面，中位數連續第4年不變，一般酒店、私人會所及特色婚宴場地的人情中位數均維持在1,000元，酒店、酒樓、午間婚宴、西餐廳等人情中位數更自2020年起一直維持零升幅，而新人酒席後更傾向保留其中74%為己用，轉交給雙方父母的比例則由去年的31%下跌至今年的26%。