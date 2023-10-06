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2023-10-06 04:30:58
日報

生活與工作平衡有效留住人才 大數據 人工智能成未來最須掌握技能

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生活與工作平衡

逾半僱員表示生活與工作平衡能推動他們留任公司。(資料圖片)

2023年未來勞動力研究

孔于人(左)及李政勳

近年本港各行各業都在搶人才。有調查發現，過半僱主會提供職業發展機會和員工福利活動，亦有逾40%僱主提供員工福利、彈性工作時間及提升或重塑技能相關的計劃。有49%僱員表示生活與工作平衡能推動他們留任公司；而「大數據分析和管理」和「人工智能和機器學習」被僱員認為是未來5年內在工作中最需要掌握的技能。專家建議僱主，須投資僱員培訓和發展，以提升及重塑員工技能，幫助員工迎戰高技術時代。

香港人力資源管理學會發布「2023年未來勞動力研究」於今年6至8月間進行，受訪者包括385名僱主、316人員工，另亦有部分大專學生。受訪僱主中，67%表示積極從其他行業招聘具相關經驗和技能的應徵者，超過七成相信推動員工健康和福祉的措施可以吸引和留住人才；過半會提供員工健康活動，超過四成注重提供彈性工作時間。

僱員方面，49%人指生活與工作平衡是留任公司的因素，其次為工作安全感及穩定(43%)和優厚的獎勵及報酬(28%)。調查亦顯示，員工和學生都預計，因未來工種的轉變，他們的職業路向將有顯著的變化，如40%員工相信未來5年內自己將在尚未出現的行業工作，近半員工認為自己目前的技能不足，希望以不同形式獲得培訓。另外，逾三成學生受訪者認為大數據分析和管理(34%)、人工智能和機器學習(33%)是未來5年內在工作中最需要掌握的技能；其他分別為領導能力和管理技能(29%)；創造性解難能力及批判性思維技能(27%)；以及溝通及協作技巧，包括跨文化溝通技能(25%)。

人力資源管理學會長孔于人表示，結果代表未來勞動力需要一個全面的規劃，並由政府中央協調政策，由各部門負責推動，包括生育率、輸入勞工、高等教育等。他又說，僱主要吸引及留住人才，應著重工作與生活的平衡和員工福祉，促進良好工作環境；強調僱主需要投資僱員培訓和發展，以提升及重塑員工技能，幫助員工迎戰高技術時代。 

JobsDB香港區總經理李政勳補充，僱主可與大學通力合作，安排更完善的實習計劃、提升學生實習體驗；又建議當局提供政策支援，推動僱主改善公司的實習計劃，期望措施有助留住及培育年輕一代的勞動力。

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