生物科教師教學加入VR及AR 助學生仿如置身紅樹林增學習趣味

教聯會今日舉行第19屆「優秀教師選舉」頒奬典禮，共有28位優秀教師得獎者單位，以及6位老師入圍特 選 嘉許獎，另有8位教師入選教壇新秀。有獲獎教師以虛擬實境（VR）及擴真實境（AR）設計教案，她表示學生反應正面。

「優秀教師選舉」頒奬典禮旨在表彰教育工作者教學的成果和對社會作出的貢獻，今年優秀教師得獎者來自14間中學、25 間小學、1間特殊學校和2間幼稚園。優秀教師選舉設教學組、創新教學組、關愛組、教育管理組、教學研究組及國情教育組。入選「教學組」的鳳溪第一中學生物科教師黃凱雯，以虛擬實境（VR）及擴真實境（AR）設計教案。