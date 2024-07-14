生物科教師教學加入VR及AR 助學生仿如置身紅樹林增學習趣味

教聯會今日舉行第19屆「優秀教師選舉」頒奬典禮，共有28位優秀教師得獎者單位，以及6位老師入圍特 選 嘉許獎，另有8位教師入選教壇新秀。有獲獎教師以虛擬實境（VR）及擴真實境（AR）設計教案，她表示學生反應正面。
「優秀教師選舉」頒奬典禮旨在表彰教育工作者教學的成果和對社會作出的貢獻，今年優秀教師得獎者來自14間中學、25 間小學、1間特殊學校和2間幼稚園。優秀教師選舉設教學組、創新教學組、關愛組、教育管理組、教學研究組及國情教育組。入選「教學組」的鳳溪第一中學生物科教師黃凱雯，以虛擬實境（VR）及擴真實境（AR）設計教案。
黃凱雯指，疫情期間，教學出現不少限制，因而嘗試於教授生物科應用虛擬及擴真實境技術，學生於課室內便可沉浸式體驗置身紅樹林的感覺。她指學生大多感新奇有趣，並十分享受使用相關設備學習，惟坦言實地考察有其不可替代性，如到現場數算樣本等，故未來亦會以「虛擬或擴真實境考察」和「實體考察」並行施教。
教育局每年辦行政長官卓越教學獎
出席活動的教育局副局長施俊輝在主禮時提到，教師是培育學生的關鍵人物，為表揚教學卓越的教師，以及提升教師的專業形象及社會地位等，教育局每年亦舉辦行政長官卓越教學獎，涵蓋三個主題，包括「中國語文教育學習領域」、「數學教育學習領域」和「價值觀教育」，並新設「新秀教師獎」及「創新教育獎」。