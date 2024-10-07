生產力局多元化服務 支援中小企業升級轉型

營商氣氛持續受外圍各項不確定因素影響，中小企業作為香港經濟發展的支柱，在資金申請、品牌創建、技術升級與數碼轉型等多個方面必須未雨綢繆。為了幫助本地企業應對不同挑戰，香港生產力促進局（ 生產力局 ）推出一系列針對性服務，旨在提供全面的支持，助力中小企業實現升級轉型與可持續發展。 許多企業對政府資助申請過程抱有誤解，認為流程繁瑣、難以通過。儘管政府提供超過40種資助計劃，企業仍然因為不熟悉申請要求或缺乏足夠的文件準備，無法順利獲得資金支持。此外，品牌創建對於許多正從OEM（Original Equipment Manufacturer，原設備製造）向OBM（ Original Brand Manufacture，原始品牌製造商）轉型的企業來說也是一個困難的任務，市場定位和品牌推廣成為轉型的巨大挑戰。 在技術升級與數碼轉型方面，選擇合適的技術供應商、建立網上銷售平台及進入跨境電商市場對中小企業來說充滿挑戰，尤其是在如何利用如小紅書、微信小程序及KOL直播等新興線上營銷渠道。而對於環境、社會及管治（ESG）領域的認識不足，也是中小企業常見的痛點之一。許多企業誤以為ESG僅適用於大企業，忽略ESG對提高市場競爭力和優化供應鏈管理的潛在影響。



打造數碼化解決方案與培訓平台 推動ESG實踐提升可持續增長關鍵 針對這些問題，生產力局推出一系列服務，全面覆蓋中小企業的需求。例如，「資助易BIZ Expands Easy (BEE)」網上平台及「資助通BEE ePass」服務，通過簡化申請流程並加入「智方便」登入功能，幫助企業更加輕鬆地申請和管理資助計劃。 同時，生產力局還設有「中小企資援組 SME ReachOut 」 ，為企業提供一對一免費資助諮詢服務及免費「睇Form」服務等，幫助其了解並匹配合適的政府資助計劃。 此外，為應對數碼轉型的挑戰，生產力局推出「數碼不求人Digital DIY」平台，提供一站式數碼解決方案，截至2024年7月底，平台已匯集超過250個數碼方案，涵蓋電子商貿、流程自動化和網絡安全等領域，幫助中小企業找到符合其需求的數碼方案。

同時，生產力學院年內將推出「新質生產力人才培訓計劃」，培育更多擁有新技能及新思維的技術人員與企業家，助力發展具香港特色的新質生產力。為貼合中小企的需求，即日起報讀生產力學院指定線上學習平台 vLearn 課程可獲50% 折扣優惠。課程涵蓋項目管理、市場策略、網絡安全、危機管理、ESG等，全方位裝備中小企應對日常營運挑戰 。另外，生產力局提供半價寬減費用，包括顧問項目人員費用寬減五成（獲政府資助計劃的顧問項目除外）；以及測試服務人員費用寬減五成中小企業提供半價優惠，適用於所有最新研發及顧問項目、測試服務。

生產力學院的線上學習平台 vLearn 隨時隨地為中小企業提升項目管理、網絡安全、ESG及市場策略等未來技能。

生產力局提供經濟實惠網絡安全服務 在網絡安全領域，香港網絡安全事故協調中心（HKCERT）編製免費的《中小企保安事故應變指南》，提升中小企業網絡安全意識及防範能力，亦發放包括網絡安全警報及指南、網絡釣魚檢測工具、齊抗勒索軟件專頁等實用資料。 對於ESG需求，生產力局建立「ESG一站通」平台，提供免費的ESG績效評估，建立ESG生態圈，協助中小企業提升其在環境和社會責任方面的表現，從而實現可持續增長。自2024年1月成立以來，於短短九個月期間，已超過650間企業加入，並獲得170個商會鼎力支持，「ESG一站通」舉辦逾10場線上線下活動，並為企業提供ESG領域上的科技知識或營運建議。