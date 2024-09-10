生產力局第九屆「Summer InnoTalent」夏季實習計劃 報名人數創歷年新高 近半實習生來自內地或海外頂尖學府 為期十週 體驗新質生產力發展

為發展具香港特色的高端智能生產技術，香港生產力促進局（生產力局）積極推動業界產業轉型，大力發展「新質生產力」。其中一個重要舉措，便是培育並豐富香港創科人才庫，同時吸引世界各地專才來港發展創科事業。生產力局一年舉辦兩次「InnoTalent」實習計劃，招募學生參與，以培育人才。

生產力局第九屆「Summer InnoTalent」夏季實習計劃已於8月30日圓滿結束，並舉行畢業典禮。今屆實習計劃申請人數創新高，有近1,400位大學生報名，反應熱烈，更首度有來自外國的學生參與。最終由來自全球各地頂尖學府的45位學生脫穎而出，當中近半（即49%）來自非本地大學、7人為外國學生，數字為歷屆最高；實習生來自世界各地的頂尖學府，包括史丹福大學、康奈爾大學、劍橋大學、牛津大學、北京大學、清華大學、香港大學、香港中文大學及香港科技大學等，充分體現香港創科發展對國際人才的吸引力。

生產力局特意安排City Hunt城市探索活動，讓海外實習生能深切感受到香港的獨特魅力。

安排海外實習生於美荷樓住宿 親身體驗本地歷史與文化 坊間的暑期實習計劃林林總總，而生產力局「Summer InnoTalent」夏季實習計劃以主打職場實戰見稱，為學生未來職涯規劃奠定堅實基礎，一直深受有意於創科行業發展的學生歡迎。本屆首次招聘海外實習生，局方更特別安排他們入住具有歷史意義的美荷樓，親身體驗香港歷史和文化；亦舉行了各式各樣的活動如城市探索，讓學生們走遍港九，了解這座城市。 深入企業職場實戰 感受新型工業化脈搏 為期10週的實習計劃內容豐富，實習生除了被派往生產力局旗下不同部門如汽車科技研發中心、機械人及人工智能部、新世代企業及技能發展部、新型工業化部和智慧城市部等部門汲取實戰經驗外，也通過「影子實習計劃」參與生產力局管理層的日程，親身了解其工作，實習生更能於多個「與管理層對話」的交流活動中，給予創新想法和意念並獲得反饋。 生產力局更安排實習生實地考察企業，包括到訪全球最大珠寶集團之一的內地廠房，了解智能生產線的運作，認識企業如何利用自動化和數碼化來提高效率、質素和整體顧客體驗，深化新質生產力概念；又到訪香港街食有限公司的食品工場，體驗運用智能微工廠概念而設的量產雞蛋仔流程；另外亦參觀LinkedIn辦公室，了解不同行業的運作模式及創新應用，親身體驗新質生產力和新型工業化，為日後投身創科發展奠定堅實基礎。計劃還設有多個FutureSkills未來技能工作坊及專家講座，如人工智能、ChatGPT的發展趨勢和應用，又會針對融入大灣區格局分享其戰略定位等，讓符合香港特色的新質生產力，具體描繪出來。不得不提的是，生產力局為每位實習生安排一對一友師指導，在兩個多月的實習期間，帶領學生在工作和學習中成長。

實踐啟發創新思維 畢業禮展現學習成果 在「Summer InnoTalent」夏季實習計劃的畢業典禮上，生產力局職員事務委員會主席劉敏儀為活動致開幕辭時強調，人才培養對香港創科發展非常重要，並詳述了實習計劃如何通過豐富的實踐經驗和跨文化交流，助力香港打造國際創科中心。同場，生產力局總裁畢堅文先生亦於致辭時，感謝導師和實習生的共同付出：「年輕人是香港創科的未來，生產力局致力於培養本地及海外人才，推動香港成為全球創科領域的領導者。」他又勉勵所有實習生勿忘初衷，大家要保持聯絡，互相扶持。生產力局亦歡迎實習計劃的畢業生未來正式加入成為生產力局的一份子，為香港創科產業作出貢獻。 整個實習計劃以畢業項目比賽作結，實習生們分成六組，每組的創科提案均有獨特主題，範疇涵蓋綠色環保、智慧城市及人工智能等。他們施展渾身解數，把在實習計劃期間學到的新知識、新技能學以致用，以創新思維透過創科提案解決實際問題。其中，「Tea-Incorporated Socks」項目憑藉可持續及創新解決方案處理茶葉廢料的創新理念，獲得評審一致讚賞，勇奪冠軍殊榮。畢業禮中還加插實習生自行安排的驚喜表演環節，不同國藉的學生在台上勁歌熱舞，以別開生面的方式答謝導師和為實習生涯畫上句號，全場氣氛高漲。

海外實習生： 計劃內容多元化 未來有意來港工作

本地實習生：知識與實踐並重 能與 國內外 頂尖學生交流 實習生透過計劃獲得不少難忘經歷，他們盛讚計劃內容融合知識與實踐，最重要的是能夠習得「軟技能」。在英國劍橋大學修讀化學工程的屠睿軒同學表示，他從傳授故事講述與演說能力的工作坊中獲益不淺；在美國史丹福大學修讀機械工程的黃瑜同學則指出，透過計劃能夠做對社會有用的編程工作，對自己所學能夠在現實應用，感到十分高興。學生又異口同聲表示，不會因實習計劃收生人數設限、競爭劇烈而窒礙報名，反指參與其中能夠和頂尖學生互相交流，機會難得；而這亦是少數能走出課室、跳出書本的理論框架，提供實際工作體驗的實習計劃，獲得包括研究、建立模型等經驗，對他們將來成為專業的科研人員有莫大裨益，形容是值得挑戰。他們又認為局方的一對一友師指導安排恰當，令實習生能充分利用學習時間，獲得最大的得益。 一眾海外實習生就特別感謝生產力局協助他們融入本地生活，為他們貼心安排入住美荷樓，又指局方積極和實習生們舉行課餘社交活動，師生打成一片，讓他們親身體驗香港文化。談到當初如何知悉生產力局的實習計劃，同樣是修讀機械工程，來自美國史丹福大學的Luke Mitchell Andrews是透過美國史丹福大學舉辦的環球工程實習計劃（Global Engineering Internship Program）得知有生產力局的實習計劃；來港兩年半的香港大學學生Mubashirah Shakir則是透過徵才平台申請。兩人均認為計劃內容多元化，可以令學生在短時間內學到各種不同知識。特別是首次來亞洲便選擇在香港實習的Luke，他坦言被生產力局的部門多樣性所吸引，並指香港作為國際大都會，其獨特的共融文化體驗，讓他即使身為外國人，也能輕易融入生活和工作；Mubashirah就認為在生產力局工作，能接觸到很多她深感興趣的科研領域，見證多個正進行研發的項目，對於能夠到大灣區企業實地考察深感難忘，讓她意識到香港在全球舞台上的巨大潛力，最後，二人均表示會積極考慮畢業後來港工作。

（左起）Mubashirah Shakir同學、冼靖軒同學、江煦恩同學、屠睿軒同學、生產力局首席人才總監黃嘉恩、生產力局人才管理經理李潔瑩、Luke Mitchell Andrews同學、黃瑜同學及梁瑋誠同學，分享對實習計劃的體會。

充分了解新質生產力 被問到經歷10星期的實習過後，實習生對於「新質生產力」有何理解？他們都對此有很深的體會，屠睿軒同學認為「新質生產力」講求因地制宜，如香港地少人多，土地資源有限，因此發展智能微工廠是理所當然的事。至於在北京大學主修智能科學與技術的梁瑋誠同學，更在屠同學的觀點之上加入「鬥智鬥勇」去詮釋何謂「新質生產力」。他解釋，「智」是擁抱香港的創科寶庫，「勇」則是大膽嘗試，將創科結合香港民生和基建，從而提高生產力。而身為海外實習生的Luke同學在實習過程中，認識到香港政府如何積極推動科研創新，他更表示回到美國後會與同學分享香港「智能微工廠」發展。 冬季實習計劃 10 月開放報名 生產力局新一期冬季實習計劃將在2024年底舉行，並於10月開放報名，局方歡迎有志投身創科發展的本地、內地及海外大學生踴躍報名，把握機會，成為香港未來創科發展新動力。 (資訊)