生產力局籌建港首間技術與創新支持中心 林芷君：預計年底前完成

生產力局去年獲政府推薦成立香港首家香港技術與創新支持中心，向初創企業、中小企業和企業家提供，知識產權檢索、培訓及策略性支援等免費服務。局方表示，TISC已於1月開始投入服務，成功協助20多間機構，而符合TISC籌建要求的場地及硬件，預計於本年底前完成籌建。

生產力局去年12月獲獲國家知識產權局及世界知識產權組織共同確定成為香港首家「技術與創新支持中心籌建機構」（國家TISC籌建機構），向企業提供專利檢索與分析、專利諮詢及培育專利知識人才，三大類型線上及線下服務；另有知識產權業界交流、知識產權專題研討等知識產權交流活動，供企業參與和了解知識產權相關資訊。