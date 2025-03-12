生產力局籌建港首間技術與創新支持中心 林芷君：預計年底前完成

生產力局去年獲政府推薦成立香港首家香港技術與創新支持中心，向初創企業、中小企業和企業家提供，知識產權檢索、培訓及策略性支援等免費服務。局方表示，TISC已於1月開始投入服務，成功協助20多間機構，而符合TISC籌建要求的場地及硬件，預計於本年底前完成籌建。
生產力局去年12月獲獲國家知識產權局及世界知識產權組織共同確定成為香港首家「技術與創新支持中心籌建機構」（國家TISC籌建機構），向企業提供專利檢索與分析、專利諮詢及培育專利知識人才，三大類型線上及線下服務；另有知識產權業界交流、知識產權專題研討等知識產權交流活動，供企業參與和了解知識產權相關資訊。
林芷君：中小企業申請專利困難多
香港生產力促進局首席營運總監林芷君表示，以往初創企業、中小企業在申請專利過程，面對很多困難，其中專利知識不足是原因之一，如有香港教育科技公司就其開發、具人工智能應用的創新發明，向TISC了解如何通過知識產權保護評審，但「究竟係軟件、算法、人工智能，定個商標申請到保護，其實要幫(公司)睇返清楚」；另外，中小企業缺乏資金和專利知識人，前者或須申請資助，後者亦令有意申請企業無法有效地向評審機構展示其發明的獨特性，大大減低申請成功率。
然而，林芷君指出，現時企業除了可在知識產權署接收專利知識外，坊間缺少相關支援服務，故TISC專注於專利檢索與分析、保護研發成果以及培育具備專利知識的人才，並引導他們將技術推出市場，為香港的知識產權貿易作出貢獻。她提到，TISC於1月開始投入服務至今，成功協助20多間機構。
正籌建場地及硬件
局方現正按照TISC籌建要求，從場地、硬件設施、數據庫資源、人力建設、制度建設等多方面積極開展籌建工作，在九龍塘生產力大樓內完成籌建一個600呎的服務中心，預計於本年底前。同時，在籌建期間，生產力局將開展TISC相關服務及宣傳推廣活動，以便香港科創界與中小企獲得更多TISC服務内容及知識產權相關資訊。