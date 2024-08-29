生產力局辦夏季實習 牛津生稱實習機會助港吸人才

本港近年積極引進人才，向海外學生提供實習機會或是吸納新血的第一步。來至牛津大學的Anthony John Adamson，6月底參與生產力局夏季實習計劃接觸到數據工作，他透過計劃學習到不少技術，料有助未來投身相關行業。從未踏足亞洲的他形容香港充滿活力，是「到訪東亞最好的第一站」；又指要吸引海外人才來港長遠發展，提供實習機會讓人才親身來港了解是一個可取方法，同時亦可增強宣傳香港優勢，如生活便利、可聯通中西市場的特色。

Anthony正於牛津的「數學和計算機科學」深造。在生產力局實習計劃下，他參與了「技能發展部」的數據管道建築工作，處理數據可視化及分析工作。他表示，實習不止給予實際工作經驗，工作涉及的數據可視化及分析範疇亦與他擬投身的「運動大數據」有關。

Anthony提到，經常接觸運動，自少亦對統計學深感興趣，因此想研究如何將兩者結合成運動大數據。他坦言，不太清楚香港體育產業發展，但相信運動數據化可在不同地區應用。實習期將會完結，他表示還沒有具體計劃，但香港和英國在工作文化差異不大，如有合適機會，會考慮在港發展的可能。

另一名實習生是來自劍橋大學的Eva Nora Napleton。她憶述，小學便參加編程社團(codeclub)培養科學興趣，讀大學時更被人工智能的內容吸引。作為實習生，她在生產力局的機械人及人工智能部工作，參與多個項目和跨部門實習活動。Eva表示，香港人工智能應用在不同層面均不斷發展，她在實習期間便得知元朗錦綉花園近日開始測試自動駕駛小巴。

