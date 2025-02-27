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2025-02-27 07:30:00

生產力局「新質生產力」人才招聘會2025 配對合適崗位與人才

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生產力局「新質生產力」人才招聘會2025 配對合適崗位與人才

生產力局「新質生產力」人才招聘會2025 配對合適崗位與人才

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全球數字經濟前景廣闊，與新質生產力的高科技、高效能、高質量特徵相互驅動、相輔相成 ，引致人力資源需求也在不斷演變。

超過30間企業、機構及政府部門參與 提供過2,000個職位

香港生產力促進局（生產力局）一直以來協助市場培育擁有新技能及新思維的創科人才與企業家，助力發展具香港特色的新質生產力。為了配合及推動市場發展，幫助企業吸納更多人才，生產力局首度推出「新質生產力人才培訓計劃」，並將於202538日（星期六）舉辦首屆「新質生產力」人才招聘會2025（招聘會），廣邀海外國際、內地及本地知名企業參與，為求職者及企業僱主提供一個高效的就業速配平台。

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招聘會邀請吸引超過30間企業、機構及政府部門加，包括勞工處、中華電力有限公司、華為香港、阿里巴巴、阿里雲、國泰航空、恒生銀行、交通銀行、東亞銀行等，提供逾2,000 個就業機會，熱門工作職位如︰解決方案架構師 (Solutions Architect)、數據工程師 (Digital Engineer)、系統營運主任 (System Operations Officer)、商業/系統分析師(Business/System Analyst)、軟件工程師 (Software Engineer) 、網絡營銷主任 (Digital Marketing Officer)等職位，以及各機構的實習生、管理培訓生空缺等熱門工作職位。

活動費用全免，現場除了提供現場面試機會，讓求職者直接展示自己的能力和潛力之外，更有AI面試測試，即場分析求職者的面試強弱項。另有行業趨勢及分析工作坊、一對一諮詢的CV Clinic專人優化履歷服務、專業證件相拍攝等等，幫助求職者提升獲聘的成功機率

更多講座及活動包括︰

    創新未來：香港生產力促進局的無限職涯機遇

    職業講座：低空經濟的未來就業趨勢

    國泰航空：職業講座

    求職廣場：投資銀行入門班

    求職廣場頂尖1%面試回應

    模擬飛行駕駛體驗

    實踐飛夢 - 飛行機長生涯規劃工作坊

    實用求職面試精華：「點解要請你？」工作坊

    打造專業LinkedIn形象與人脈工作坊

    運用幽默提升演講及表達能力技巧工作坊

    數碼營銷職涯趨勢工作坊 

「新質生產力」人才招聘會2025活動登記

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日期︰202538(星期六)

時間︰10:00 17:30

地點︰香港九龍達之路78號生產力大樓

歡迎大灣區及香港準畢業生、畢業生及對職業發展及求職者立即登記參與！

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