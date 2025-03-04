生育率止跌　調查指仍有七成受訪者不願生育　議員倡設育兒假提高生育意願

香港生育率持續在低水平，近10年更是呈現下跌趨勢，終在去年止跌。香港婦聯今日(4日)公布「港人生育意願2025」問卷調查結果，發現仍有七成受訪者表示不願意生育小朋友。分析指，育兒經濟壓力及年輕世代價值觀轉變為影響生育意願主因。婦聯建議政府落實家庭友善政策，在社會各方面提升嬰兒友善的環境、完善幼兒照顧服務以及立法增設三天育兒假等，以增加港人生育誘因。
調查於1月12日至2月12日，向1320名50歲以下的香港居民，了解現今香港社會的生育意願。結果顯示，有71.9%被訪者表示不願意生育，只有28.1%表示願意生兒育女，較2024年上升2.1%；最願意生育的年齡集中在「30-39歲」，有32.82%；而「19至29歲」則為最不願意生育的組別，只有23.27%願意生育。
在影響因素方面，相較去年數據，育兒經濟壓力大持續位於榜首，有92.3%；自由需求(84.8%)卻取代了去年居二位的房屋短缺(80.2%)成為第二阻力，反映了年輕世代價值觀轉變。分析認為，婚育年齡延后、未婚人數持續上升；養育一名兒童至18歲成本逾600萬港元等經濟問題；以及房屋及職場環境因素皆對生育意願產生莫大影響。接近 90%受訪者認為彈性上班和加班托兒或課托服務有助釋放婦女勞動力；78.05%受訪者認為政府對育有子女的家庭支援不足。
婦聯建議政府可考慮參考其他國家增設子女成長基金；落實家庭友善政策，如為提供彈性工作時間、在家工作、僱主託兒服務等的公司提供稅務減免；立法增設享有三天育兒假與公務員看齊；完善幼兒照顧服務，支援機構在交通便利的地方增設中心託管服務點，以便利雙職父母，及進一步協助生育有困難的夫婦，鼓勵生育等，期望可藉此提高港人生育意願。
香港婦聯副主席歐陽寶珍指出，社福機構在與勞工及褔利局長孫玉菡進行閉門會議時，已強烈要求政府，希望可以在千億財赤過後、好轉時，將已削減的資源或是因此受影響的運作被及時留意，並在有機會時重新發放。她又提到，全球均正在面對生育率下降的問題，婦聯希望透過政府推動生育意願，鼓勵年青夫婦生育是牽涉到人口結構問題，與經濟發展在理論、學術上也有一個很大的掛鉤，望政府注意。