生育率止跌　調查指仍有七成受訪者不願生育　議員倡設育兒假提高生育意願

香港生育率持續在低水平，近10年更是呈現下跌趨勢，終在去年止跌。香港婦聯今日(4日)公布「港人生育意願2025」問卷調查結果，發現仍有七成受訪者表示不願意生育小朋友。分析指，育兒經濟壓力及年輕世代價值觀轉變為影響生育意願主因。婦聯建議政府落實家庭友善政策，在社會各方面提升嬰兒友善的環境、完善幼兒照顧服務以及立法增設三天育兒假等，以增加港人生育誘因。

調查於1月12日至2月12日，向1320名50歲以下的香港居民，了解現今香港社會的生育意願。結果顯示，有71.9%被訪者表示不願意生育，只有28.1%表示願意生兒育女，較2024年上升2.1%；最願意生育的年齡集中在「30-39歲」，有32.82%；而「19至29歲」則為最不願意生育的組別，只有23.27%願意生育。