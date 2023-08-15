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2023-08-15 17:12:05

生育率｜依賴體外射精比率避孕女性大增　家計會：情況值得關注

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港夫婦平均子女數目跌破1　與理想差距拉闊　家計會倡全面配套鼓勵生育

家計會。(羅庸軒攝)

家計會最新調查發現，沒有子女的夫婦比率較5年前增加逾倍，更取代「一孩家庭」成為主流，而婦女平均理想子女數目雖然為1.5名，但實際子女數目僅0.9名。調查又發現，依賴體外射精比率的女性大增，形容情況值得關注，重申這並非有效的避孕方法，而沒有或間中沒有避孕的女性，原因包括懶得理會和覺得不會懷孕等。

家計會發布「2022年香港家庭計劃知識、態度及實行調查」結果。(羅庸軒攝)

家計會發布「2022年香港家庭計劃知識、態度及實行調查」結果。(羅庸軒攝)

生育率｜職業壓力空間擠迫影響性生活

家計會今日(15日)發表「2022年香港家庭計劃知識、態度及實行調查」，顯示在生育意願以外，逾千受訪女性普遍認為經濟上鼓勵、提高社會對父母支援和提升教育質素等有助鼓勵生育，比率均較2017年增加。調查另提到，有19.4%夫婦在受訪30日內沒有性行為、33.5%夫婦有1至2次，影響他們性生活的因素主要包括職業壓力、與孩子同住一室、生活空間擠迫，以及與配偶工作時間不協調等。

此外，有59.2%受訪女性表示每次都有或一向有但最近沒有避孕，當中男用避孕套比率達75.1%，仍然是最普遍的方法，惟依賴體外射精比率的女性，由2017年的1.6%大增至8.5%，家計會執行總監林慧翔形容情況值得關注，重申這並非有效的避孕方法。至於321名有性行為，但不是想生孩子或未停經的受訪女性，主要因懶得理會、覺得不會懷孕等，而從來或間中沒有避孕。

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