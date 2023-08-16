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2023-08-16 10:32:12

生育率｜家計會料未來生育率維持低水平　對整體人口發展構成大影響

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生育率｜家計會料未來生育率維持低水平　指對整體人口發展將構成大影響(羅庸軒攝)

生育率｜家計會料未來生育率維持低水平　指對整體人口發展將構成大影響(羅庸軒攝)

家計會日前調查發現，香港夫婦平均子女數目跌破1，只有0.9名子女家計會榮譽顧問暨研究小組委員會主席葉兆輝在電台節目表示，調查反映小家庭已經成為社會的大方向，而市民的個人取向、社會氛圍等因素亦會影響生育意欲，他預料本港生育率會維持在低水平，將對整體人口有很大影響。

調查結果亦發現，逾60%受訪者希望政府在經濟和政策上鼓勵或支援生育，例如提高子女免稅額、提供托兒或教育津貼、彈性上班時間、延長產婦有薪假期等。葉兆輝續指，如果政策上有所支持，有些夫婦可能會生育多於一名子女，呼籲政府不要太快「投降」，應該協助移除婦女生育的障礙，他強調倡導家庭友善環境，並非屬於干預生育。

新冠疫情或阻礙市民結婚生育計劃

另一方面，調查亦發現有逾20%受訪者希望生育，數字有所上升。家計會執行總監林慧翔在同一電台節目說，過去幾年的新冠疫情可能阻礙市民結婚及生育的計劃，但社會有一批人希望組織家庭。她又指除了政府的支持，僱主亦可以提供家庭友善措施，例如為員工提供彈性上班安排，讓父母可以輪流照顧子女，令育兒更容易。

剛產下一子的民建聯立法會議員林琳則指，調查結果反映市民對生育的信心不足，包括照顧及管教子女、外圍壓力、經濟狀況等。她又說，政府可以提供一些早期身體檢查，讓婦女更早了解自己的身體，從而輔助希望生育的人士。

生育率｜香港夫婦平均子女數目跌破1　與理想差距拉闊　家計會倡全面配套鼓勵生育

香港夫婦平均子女數目跌破1。(李睿哲攝)

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