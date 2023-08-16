生育率｜家計會料未來生育率維持低水平　對整體人口發展構成大影響

家計會日前調查發現，香港夫婦平均子女數目跌破1，只有0.9名子女。家計會榮譽顧問暨研究小組委員會主席葉兆輝在電台節目表示，調查反映小家庭已經成為社會的大方向，而市民的個人取向、社會氛圍等因素亦會影響生育意欲，他預料本港生育率會維持在低水平，將對整體人口有很大影響。

調查結果亦發現，逾60%受訪者希望政府在經濟和政策上鼓勵或支援生育，例如提高子女免稅額、提供托兒或教育津貼、彈性上班時間、延長產婦有薪假期等。葉兆輝續指，如果政策上有所支持，有些夫婦可能會生育多於一名子女，呼籲政府不要太快「投降」，應該協助移除婦女生育的障礙，他強調倡導家庭友善環境，並非屬於干預生育。