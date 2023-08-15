生育率｜陳家珮批評政府不「肉緊」　應跨部門制定生育政策

家計會最新調查發現，香港夫婦平均子女數目跌破1，只有0.9名子女。本身有兩名子女的新民黨立法會議員陳家珮接受《am730》訪問時，直指此生育率已經「亮起紅燈」，會影響香港未來勞動力以至經濟，但政府鼓勵生育措施可說是零。當鄰近地區看到生育率下跌會很緊張時，反觀本港政府不太「肉緊」，一直將積極不干預的取態掛在嘴邊，這個想法已經不合時宜。

陳家珮：政府應釋出鼓勵生育訊息 研究提供補貼等

陳家珮建議參照其他地區，為生育子女提供補貼、資助、扣稅等，亦可以容許有較多小朋友的輪候公屋市民優先上樓，或能轉到大單位，認為此舉均可向市民釋出正面訊息，知道政府鼓勵生育。另一方面，香港年輕人工時長，老一輩也可能要上班，不能幫忙照顧孫兒，政府亦應完善託兒服務及外傭政策。

另外，陳家珮指香港生育率低的問題分幾個層面，政府不能只推行單一政策。例如有夫婦無論如何都不願生育，政府應了解背後原因；亦有夫婦渴望生育，卻未能成功，政府可將生育科技普及化，令大眾可負擔費用；另有夫婦願意生育，但擔心小朋友爭不到好學校、擔心不夠空間居住等，政府亦可因而制定不同政策，配合社會實況。陳家珮亦提到，以往談到生育問題，都是由勞工及福利局局長出面回應，但鼓勵生育屬於人口政策，應由政府跨部門和更高層次地制定政策。