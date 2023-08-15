生育率｜香港夫婦平均子女數目跌破1　與理想差距拉闊　家計會倡全面配套鼓勵生育

香港正面對人口流失和生育率偏低問題。家計會最新調查發現，沒有子女的夫婦比率較5年前增加逾倍，更取代「一孩家庭」成為主流，而婦女平均理想子女數目雖然為1.5名，但實際子女數目僅0.9名。家計會指，平均理想與實際子女數目差距愈拉愈大，並估計未來數年生育率會持續下跌，建議社會要建立家庭友善環境、全面的配套，強調單是經濟援助無助鼓勵生育。

生育率｜女性平均理想子女數目1.5名

家計會去年下半年進行每5年一次的大型調查，追蹤本港已婚夫婦及同居伴侶在家庭計劃等趨勢，訪問了1,502名15歲至49歲已婚或正同居的女性，以及其1,052名配偶或伴侶。結果顯示，去年沒有子女的女性比率高達43.2%，較2017年同樣調查翻倍，而有一名和兩名子女的比率，分別為27.4%和25.2%，兩者均較2017年少。據調查趨勢，學歷大專或以上、收入逾3萬元的受訪女性，沒有子女的比率均屬其他組別之冠。

縱然調查顯示受訪女性實際子女數目平均僅0.9名，她們平均的理想子女數目為1.47名，較2017年的1.59名輕微下跌，當中22.7%不希望有小孩、49.7%希望有2名孩子、18.6%希望有1名，更有2.0%希望有4名孩子或以上；男性理想子女數目為1.45名，與受訪女性相若。調查又指，想生孩子的女性佔22%，較2017年多近7個百分點，不想生育的則由2017年67.4%減至55.2%。