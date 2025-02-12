產志賀毒素｜家庭醫生稱近月食物中毒致急性腸胃炎個案增 治腸胃炎不用抗生素

瑪嘉烈醫院懷疑爆發「產志賀毒素大腸桿菌」感染群組，涉及3名腫瘤科醫生，其中一人在短時間內離世。疫苗可預防疾病科學委員會成員、家庭醫生林永和表示，產志賀毒素引發的腸胃炎，服用抗生素的話，雖然可以殺死大腸桿菌，但會令它釋放更厲害的毒素，導致病情急速惡化，引致溶血性敗尿毒綜合症的機會大大提升10至18倍。

他指出很多醫學文獻都顯示，大部份情況下，處方抗生素治療產志賀毒素都是無效，因此治療腸胃炎不會使用抗生素，部分特殊情況是在化驗後才開藥。