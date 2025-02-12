產志賀毒素｜家庭醫生稱近月食物中毒致急性腸胃炎個案增 治腸胃炎不用抗生素

瑪嘉烈醫院懷疑爆發「產志賀毒素大腸桿菌」感染群組，涉及3名腫瘤科醫生，其中一人在短時間內離世。疫苗可預防疾病科學委員會成員、家庭醫生林永和表示，產志賀毒素引發的腸胃炎，服用抗生素的話，雖然可以殺死大腸桿菌，但會令它釋放更厲害的毒素，導致病情急速惡化，引致溶血性敗尿毒綜合症的機會大大提升10至18倍。
他指出很多醫學文獻都顯示，大部份情況下，處方抗生素治療產志賀毒素都是無效，因此治療腸胃炎不會使用抗生素，部分特殊情況是在化驗後才開藥。
林永和說，近幾個月有很多食物中毒引致的急性腸胃炎個案，冬天期間，諾如病毒更是厲害，容易導致集體爆發，進食火鍋或自助餐都有機會感染病毒。他解釋，急性腸胃炎的病原體除了病毒亦有細菌，包括大腸桿菌、沙門氏菌及金黃葡萄球菌，其中大腸桿菌涉及進食未煮熟的肉類或受污染的沙律。
他表示，市民一般毋須太擔心，但要留意會否缺水及排便有否帶血，如有這類情況就要盡快看醫生或到急診室求診。 林永和指出，高危人士包括長者、小童、有慢性疾病或免疫系統失調的市民，如果感染腸胃炎，需要留意補充水份、多休息及食得清淡，減少食奶類或油膩食物，假如持續發高燒、肚痛厲害及排便帶血，顯示有入侵性的症狀，就要到醫院治理。
原文刊登於 香港電台